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Президенты Кипра и Финляндии обсудили российскую войну в Украине в контексте европейской безопасности

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Александер Стубб заявил, что будущее Украины является ключевым для безопасности Европы и стабильности на Ближнем Востоке. Этот вопрос обсуждался во время встречи с президентом Кипра.

Президенты Кипра и Финляндии обсудили российскую войну в Украине в контексте европейской безопасности

Будущее Украины является ключевым для безопасности Европы, а также стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб во время встречи со своим коллегой - президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Об этом информирует пресс-служба президента Кипра, передает УНН.

Детали

В четверг, 22 мая президент Кипра Никос Христодулидис в ходе своей поездки в Финляндию встретился с президентом Финляндии Александером Стуббом. После переговоров тет-а-тет и встреч в расширенном составе президенты сделали заявления для прессы, отметив, что основной темой сегодняшнего разговора была европейская безопасность, в частности, в связи с российской захватнической войной в Украине и на Ближнем Востоке.

У нас был очень хороший разговор о вопросах безопасности, касающихся нашего региона, вопросах безопасности, касающихся вашего региона, большого Ближнего Востока, и мы смогли обменяться мнениями относительно многих различных вещей, включая наше трансатлантическое партнерство, а также об агрессивной войне России

- сказал президент Стубб.

В заявлении для прессы отмечается, что безопасность и стабильность Европы важны для обеих стран.

Будущее Украины является ключевым для безопасности Европы, а также стабильности на Ближнем Востоке. Мы также обсудили ситуацию относительно нашего двустороннего сотрудничества, в том числе коммерческого. Наконец, и Финляндия, и Кипр являются решительными сторонниками основанного на правилах международного порядка, и мы понимаем важность ООН в поддержании мира и разрешении конфликтов

- подчеркнул Александер Стубб.

Со своей стороны президент Христодулидес отметил хорошие отношения с Финляндией и добавил, что стороны имели возможность обсудить вопросы внешней политики и обороны, в том числе ситуацию в Украине.

"Финляндия и Кипр находятся на правильной стороне истории против незаконного российского вторжения в Украину. Мы обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и трансатлантические отношения. В то же время, Кипр придает особое значение этим файлам также учитывая наше будущее председательство в Совете ЕС в первой половине 2026 года. В то же время, во время нашего председательства мы будем стремиться укрепить связи с партнерами-единомышленниками, такими как США и Соединенное Королевство, укрепляя связи ЕС с Ближним Востоком и странами Персидского залива, а также продолжая нашу многогранную помощь Украине", - резюмировал Христодулидес.

Напомним

Финляндия внимательно мониторит наращивание россией войск вдоль общей границы, опасаясь, что закончив экспансию в Украине, кремль двинет на страны НАТО. Об этом может свидетельствовать факт, что москва продолжает усиливать свои военные базы вблизи западной границы.

"Технические" переговоры Украины и рф могут продолжиться в Ватикане на следующей неделе - Стубб21.05.25, 18:29 • 2860 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
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