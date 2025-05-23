В Финляндии обсуждается полный запрет гражданам России и Беларуси покупать недвижимость
Киев • УНН
Минобороны Финляндии предложило полный запрет на приобретение недвижимости гражданами и юр. лицами из россии и беларуси. Заявки, поданные до даты указа, будут обработаны.
Министерство обороны Финляндии объявило, что хочет запретить белорусам и россиянам покупать недвижимость в этой стране. Передает УНН со ссылкой на сообщение национальной телерадиовещательной компании Финляндии.
Детали
Операции с недвижимостью в Финляндии для россиян, а также белорусов, могут вскоре быть вне закона страны.
В пятницу Министерство обороны объявило, что направило на консультации проект указа, который предлагает полный запрет на покупку недвижимости гражданами россии и беларуси, а также юридическими лицами из этих стран.
11 апреля 2025 года парламент Финляндии принял закон, позволяющий министерству блокировать операции с недвижимостью от лиц или организаций, чье государство гражданства совершило агрессивную войну или может представлять угрозу безопасности Финляндии.
россия и беларусь отвечают этим критериям, отмечают в министерстве, - это также соответствует решениям Совета Европейского Союза и основывается на информации, собранной властями.
Дополнение
Заявки на получение разрешений от россиян и белорусов, поданные до даты вступления указа в силу, будут обработаны в обычном режиме.
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