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В Финляндии обсуждается полный запрет гражданам России и Беларуси покупать недвижимость

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Минобороны Финляндии предложило полный запрет на приобретение недвижимости гражданами и юр. лицами из россии и беларуси. Заявки, поданные до даты указа, будут обработаны.

В Финляндии обсуждается полный запрет гражданам России и Беларуси покупать недвижимость

Министерство обороны Финляндии объявило, что хочет запретить белорусам и россиянам покупать недвижимость в этой стране. Передает УНН со ссылкой на сообщение национальной телерадиовещательной компании Финляндии.

Детали

Операции с недвижимостью в Финляндии для россиян, а также белорусов, могут вскоре быть вне закона страны.

В пятницу Министерство обороны объявило, что направило на консультации проект указа, который предлагает полный запрет на покупку недвижимости гражданами россии и беларуси, а также юридическими лицами из этих стран.

11 апреля 2025 года парламент Финляндии принял закон, позволяющий министерству блокировать операции с недвижимостью от лиц или организаций, чье государство гражданства совершило агрессивную войну или может представлять угрозу безопасности Финляндии.

россия и беларусь отвечают этим критериям, отмечают в министерстве, - это также соответствует решениям Совета Европейского Союза и основывается на информации, собранной властями.

Дополнение

Заявки на получение разрешений от россиян и белорусов, поданные до даты вступления указа в силу, будут обработаны в обычном режиме.

Напомним

Финляндия внимательно следит за наращиванием россией войск на границе. Финские военные готовятся к худшему сценарию, опасаясь расширения агрессии кремля.

Александер Стубб заявил, что будущее Украины является ключевым для безопасности Европы и стабильности на Ближнем Востоке.

Игорь Тележников

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