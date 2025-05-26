Финляндия вызвала посла россии из-за нарушения воздушного пространства

Министерство иностранных дел Финляндии сегодня вызвало посла россии и потребовало объяснений относительно возможного нарушения воздушного пространства страны со стороны рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Финляндии и Bloomberg.

Два российских военных самолета, вероятно, совершили несанкционированный полет в воздушном пространстве Финляндии над Финским заливом в пятницу. Об этом правительство страны сообщило накануне, не предоставив подробностей. Пограничная служба расследует инцидент.

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В последний раз вторжение в воздушное пространство этой северной страны российского военного самолета фиксировалось в феврале, а до этого — в июне 2024 года. Кроме того, в прошлом году российское судно без надлежащего разрешения вошло в территориальные воды Финляндии.

Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора в апреле 2023 года, лишь через год после того, как ее сосед россия начала полномасштабную войну в Украине.

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Напомним

Нидерланды и семь других стран ЕС призвали блок срочно повысить готовность гражданского населения к техногенным и стихийным бедствиям после вторжения россии в Украину и недавнего отключения электроэнергии в Испании.