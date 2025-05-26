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Финляндия вызвала посла россии из-за нарушения воздушного пространства

Киев • УНН

 • 978 просмотра

МИД Финляндии требует от россии объяснений относительно вероятного нарушения воздушного пространства страны двумя военными самолетами. Инцидент произошел над Финским заливом, расследование проводит пограничная служба.

Финляндия вызвала посла россии из-за нарушения воздушного пространства

Министерство иностранных дел Финляндии сегодня вызвало посла россии и потребовало объяснений относительно возможного нарушения воздушного пространства страны со стороны рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Финляндии и Bloomberg.

Два российских военных самолета, вероятно, совершили несанкционированный полет в воздушном пространстве Финляндии над Финским заливом в пятницу. Об этом правительство страны сообщило накануне, не предоставив подробностей. Пограничная служба расследует инцидент.

Финляндия "готовится к худшему" на фоне наращивания россией войск на границе - Guardian22.05.25, 16:41 • 2902 просмотра

В последний раз вторжение в воздушное пространство этой северной страны российского военного самолета фиксировалось в феврале, а до этого — в июне 2024 года. Кроме того, в прошлом году российское судно без надлежащего разрешения вошло в территориальные воды Финляндии.

Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора в апреле 2023 года, лишь через год после того, как ее сосед россия начала полномасштабную войну в Украине.

В Финляндии обсуждается полный запрет гражданам России и Беларуси покупать недвижимость23.05.25, 18:01 • 2770 просмотров

Напомним

Нидерланды и семь других стран ЕС призвали блок срочно повысить готовность гражданского населения к техногенным и стихийным бедствиям после вторжения россии в Украину и недавнего отключения электроэнергии в Испании.

Лилия Набока

Лилия Набока

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