Финляндия вызвала посла россии из-за нарушения воздушного пространства
Киев • УНН
МИД Финляндии требует от россии объяснений относительно вероятного нарушения воздушного пространства страны двумя военными самолетами. Инцидент произошел над Финским заливом, расследование проводит пограничная служба.
Министерство иностранных дел Финляндии сегодня вызвало посла россии и потребовало объяснений относительно возможного нарушения воздушного пространства страны со стороны рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Финляндии и Bloomberg.
Два российских военных самолета, вероятно, совершили несанкционированный полет в воздушном пространстве Финляндии над Финским заливом в пятницу. Об этом правительство страны сообщило накануне, не предоставив подробностей. Пограничная служба расследует инцидент.
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В последний раз вторжение в воздушное пространство этой северной страны российского военного самолета фиксировалось в феврале, а до этого — в июне 2024 года. Кроме того, в прошлом году российское судно без надлежащего разрешения вошло в территориальные воды Финляндии.
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора в апреле 2023 года, лишь через год после того, как ее сосед россия начала полномасштабную войну в Украине.
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Напомним
Нидерланды и семь других стран ЕС призвали блок срочно повысить готовность гражданского населения к техногенным и стихийным бедствиям после вторжения россии в Украину и недавнего отключения электроэнергии в Испании.