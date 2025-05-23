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The New York Times

El País

ЄС закликали підвищити готовність до війни та стихійних лих - FT

Київ • УНН

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Після російського вторгнення в Україну, Нідерланди та ще 7 країн ЄС закликали терміново посилити готовність цивільного населення до техногенних та стихійних лих. Вони наполягають на прискоренні роботи над аналізом загроз.

ЄС закликали підвищити готовність до війни та стихійних лих - FT

Нідерланди та сім інших країн ЄС закликали блок терміново підвищити свою готовність цивільного населення до техногенних та стихійних лих після вторгнення росії в Україну та нещодавнього відключення електроенергії в Іспанії, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Раніше цієї весни Європейська комісія закликала столиці розробити плани, включаючи рекомендації громадянам запасатися їжею на три дні, модернізувати притулки та створити транскордонні кризові центри на випадок конфлікту чи кліматичних катастроф.

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Ініціатива з'явилася після того, як європейські розвідувальні служби попередили, що росія може атакувати державу-члену протягом трьох-п'яти років, що посилить загрози, пов'язані зі зміною клімату, включаючи повені та лісові пожежі.

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"Ми всі знаємо, що світ навколо нас змінюється, що ми перебуваємо в новому геополітичному середовищі, де ризик кризи чи навіть війни є реальним, - сказав Financial Times міністр юстиції Нідерландів Девід ван Віл. - Це вимагає від нас багато чого".

Ван Віл та його колеги з країн Балтії, Фінляндії, Швеції, Бельгії та Люксембургу зустрілися у Брюсселі, щоб обговорити, як зробити свої країни стійкішими в той час, коли ЄС вливає величезні суми грошей у свій оборонний сектор, щоб підготуватися до можливості повномасштабного конфлікту.

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Він сказав, що група країн, що зібралися в Брюсселі, вважає себе "ймовірно більш просунутою" у цьому питанні, ніж інші, які виявили меншу готовність наслідувати приклад, частково через страх стривожити своє населення.

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"Деякі країни щойно встановили сирени. Інші країни повідомили, що 25 років тому вони припинили використовувати свої сирени. І тому ви можете бачити, що існують різні підходи до цих питань", - сказав Ван Віл.

Він стверджував, що "якщо ви готуєтеся до гіршого сценарію, тобто до кризи військового конфлікту, тоді локальні катастрофи легше пережити".

Координація між столицями з таких питань, як накопичення запасів, системи сигналізації або створення достатньої кількості притулків також необхідна для ефективного реагування, сказав ван Віл.

Нідерланди розгортають "пункти екстреної підтримки" по всій країні, де громадяни в кризових ситуаціях, таких як відключення електроенергії, можуть отримати інформацію, зарядити свої телефони або повідомити про зниклих людей. "Я думаю, що ці [пункти підтримки], які ми зараз розробляємо, можуть стати моделлю, на якій можуть навчатися інші країни", - сказав він.

Вісім міністрів закликали Єврокомісію прискорити свою роботу, включаючи аналіз загроз, з якими стикається континент. "Ми хочемо, щоб вони працювали над цією спільною оцінкою загроз... Якщо ми не на одній хвилі щодо того, з якою загрозою ми стикаємося, то до чого ми готуємося?" - сказав ван Віл.

Він зазначив, що обмін інформацією під час криз життєво важливий, і закликав до зміцнення так званого механізму готовності цивільного населення ЄС, який координує спільні дії у відповідь.

"Ми знову побачили, з відключенням електроенергії в Іспанії та Португалії, що потрібно багато часу, перш ніж у нас з'явиться загальна картина того, що сталося. Я думаю, що більш загальноєвропейська координація у цьому питанні може допомогти", - сказав ван Віл.

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Але в деяких країнах плани готовності ЄС також викликали паніку та хибні заяви про те, що Європа розпочинає війну проти росії.

У Румунії вірусні онлайн-пости в останні місяці стверджували, що підготовка до нормування продовольства та навчання для резервістів на випадок, якщо їх доведеться призвати, є доказом того, що Бухарест приєднується до військових зусиль.

Уряд Румунії в березні і на початку цього місяця виступив із заявами, які спростовують такі заяви і наполягають на тому, що будь-які плани готовності "не означають, що наша країна входить у якийсь [збройний] конфлікт".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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