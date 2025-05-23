ЄС закликали підвищити готовність до війни та стихійних лих - FT

Нідерланди та сім інших країн ЄС закликали блок терміново підвищити свою готовність цивільного населення до техногенних та стихійних лих після вторгнення росії в Україну та нещодавнього відключення електроенергії в Іспанії, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Раніше цієї весни Європейська комісія закликала столиці розробити плани, включаючи рекомендації громадянам запасатися їжею на три дні, модернізувати притулки та створити транскордонні кризові центри на випадок конфлікту чи кліматичних катастроф.

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Ініціатива з'явилася після того, як європейські розвідувальні служби попередили, що росія може атакувати державу-члену протягом трьох-п'яти років, що посилить загрози, пов'язані зі зміною клімату, включаючи повені та лісові пожежі.

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"Ми всі знаємо, що світ навколо нас змінюється, що ми перебуваємо в новому геополітичному середовищі, де ризик кризи чи навіть війни є реальним, - сказав Financial Times міністр юстиції Нідерландів Девід ван Віл. - Це вимагає від нас багато чого".

Ван Віл та його колеги з країн Балтії, Фінляндії, Швеції, Бельгії та Люксембургу зустрілися у Брюсселі, щоб обговорити, як зробити свої країни стійкішими в той час, коли ЄС вливає величезні суми грошей у свій оборонний сектор, щоб підготуватися до можливості повномасштабного конфлікту.

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Він сказав, що група країн, що зібралися в Брюсселі, вважає себе "ймовірно більш просунутою" у цьому питанні, ніж інші, які виявили меншу готовність наслідувати приклад, частково через страх стривожити своє населення.

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"Деякі країни щойно встановили сирени. Інші країни повідомили, що 25 років тому вони припинили використовувати свої сирени. І тому ви можете бачити, що існують різні підходи до цих питань", - сказав Ван Віл.

Він стверджував, що "якщо ви готуєтеся до гіршого сценарію, тобто до кризи військового конфлікту, тоді локальні катастрофи легше пережити".

Координація між столицями з таких питань, як накопичення запасів, системи сигналізації або створення достатньої кількості притулків також необхідна для ефективного реагування, сказав ван Віл.

Нідерланди розгортають "пункти екстреної підтримки" по всій країні, де громадяни в кризових ситуаціях, таких як відключення електроенергії, можуть отримати інформацію, зарядити свої телефони або повідомити про зниклих людей. "Я думаю, що ці [пункти підтримки], які ми зараз розробляємо, можуть стати моделлю, на якій можуть навчатися інші країни", - сказав він.

Вісім міністрів закликали Єврокомісію прискорити свою роботу, включаючи аналіз загроз, з якими стикається континент. "Ми хочемо, щоб вони працювали над цією спільною оцінкою загроз... Якщо ми не на одній хвилі щодо того, з якою загрозою ми стикаємося, то до чого ми готуємося?" - сказав ван Віл.

Він зазначив, що обмін інформацією під час криз життєво важливий, і закликав до зміцнення так званого механізму готовності цивільного населення ЄС, який координує спільні дії у відповідь.

"Ми знову побачили, з відключенням електроенергії в Іспанії та Португалії, що потрібно багато часу, перш ніж у нас з'явиться загальна картина того, що сталося. Я думаю, що більш загальноєвропейська координація у цьому питанні може допомогти", - сказав ван Віл.

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Але в деяких країнах плани готовності ЄС також викликали паніку та хибні заяви про те, що Європа розпочинає війну проти росії.

У Румунії вірусні онлайн-пости в останні місяці стверджували, що підготовка до нормування продовольства та навчання для резервістів на випадок, якщо їх доведеться призвати, є доказом того, що Бухарест приєднується до військових зусиль.

Уряд Румунії в березні і на початку цього місяця виступив із заявами, які спростовують такі заяви і наполягають на тому, що будь-які плани готовності "не означають, що наша країна входить у якийсь [збройний] конфлікт".

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