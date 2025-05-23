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ЕС призвали повысить готовность к войне и стихийным бедствиям - FT

Киев • УНН

 • 314 просмотра

После российского вторжения в Украину, Нидерланды и еще 7 стран ЕС призвали срочно усилить готовность гражданского населения к техногенным и стихийным бедствиям. Они настаивают на ускорении работы над анализом угроз.

ЕС призвали повысить готовность к войне и стихийным бедствиям - FT

Нидерланды и семь других стран ЕС призвали блок срочно повысить свою готовность гражданского населения к техногенным и стихийным бедствиям после вторжения россии в Украину и недавнего отключения электроэнергии в Испании, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Ранее этой весной Европейская комиссия призвала столицы разработать планы, включающие рекомендации гражданам запасаться едой на три дня, модернизировать убежища и создать трансграничные кризисные центры на случай конфликта или климатических катастроф.

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Инициатива появилась после того, как европейские разведывательные службы предупредили, что россия может атаковать государство-члену в течение трех-пяти лет, что усилит угрозы, связанные с изменением климата, включая наводнения и лесные пожары.

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"Мы все знаем, что мир вокруг нас меняется, что мы находимся в новой геополитической среде, где риск кризиса или даже войны реален, - сказал Financial Times министр юстиции Нидерландов Дэвид ван Вил. - Это требует от нас многого".

Ван Вил и его коллеги из стран Балтии, Финляндии, Швеции, Бельгии и Люксембурга встретились в Брюсселе, чтобы обсудить, как сделать свои страны более устойчивыми в то время, когда ЕС вливает огромные суммы денег в свой оборонный сектор, чтобы подготовиться к возможности полномасштабного конфликта.

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Он сказал, что группа стран, собравшихся в Брюсселе, считает себя "вероятно более продвинутой" в этом вопросе, чем другие, которые проявили меньшую готовность последовать примеру, частично из-за страха встревожить свое население.

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"Некоторые страны только что установили сирены. Другие страны сообщили, что 25 лет назад они прекратили использовать свои сирены. И поэтому вы можете видеть, что существуют разные подходы к этим вопросам", - сказал Ван Вил.

Он утверждал, что "если вы готовитесь к худшему сценарию, то есть к кризису военного конфликта, тогда локальные катастрофы легче пережить".

Координация между столицами по таким вопросам, как накопление запасов, системы сигнализации или создание достаточного количества убежищ также необходима для эффективного реагирования, сказал ван Вил.

Нидерланды разворачивают "пункты экстренной поддержки" по всей стране, где граждане в кризисных ситуациях, таких как отключение электроэнергии, могут получить информацию, зарядить свои телефоны или сообщить о пропавших людях. "Я думаю, что эти [пункты поддержки], которые мы сейчас разрабатываем, могут стать моделью, на которой могут учиться другие страны", - сказал он.

Восемь министров призвали Еврокомиссию ускорить свою работу, включая анализ угроз, с которыми сталкивается континент. "Мы хотим, чтобы они работали над этой общей оценкой угроз... Если мы не на одной волне относительно того, с какой угрозой мы сталкиваемся, то к чему мы готовимся?" - сказал ван Вил.

Он отметил, что обмен информацией во время кризисов жизненно важен, и призвал к укреплению так называемого механизма готовности гражданского населения ЕС, который координирует совместные действия в ответ.

"Мы снова увидели, с отключением электроэнергии в Испании и Португалии, что требуется много времени, прежде чем у нас появится общая картина того, что произошло. Я думаю, что более общеевропейская координация в этом вопросе может помочь", - сказал ван Вил.

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Но в некоторых странах планы готовности ЕС также вызвали панику и ложные заявления о том, что Европа начинает войну против россии.

В Румынии вирусные онлайн-посты в последние месяцы утверждали, что подготовка к нормированию продовольствия и обучение для резервистов на случай, если их придется призвать, является доказательством того, что Бухарест присоединяется к военным усилиям.

Правительство Румынии в марте и в начале этого месяца выступило с заявлениями, которые опровергают такие заявления и настаивают на том, что любые планы готовности "не означают, что наша страна входит в какой-либо [вооруженный] конфликт".

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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