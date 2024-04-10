В Румынии обсуждают добровольную военную подготовку, президент призвал укрепить военный резерв

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил в среду, что Румыния должна активизировать усилия по укреплению резерва военных кадров, в то время, как обсуждается проект закона о добровольной военной подготовке, который должен быть передан в парламент для экстренного обсуждения, пишет УНН со ссылкой на Digi24.

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"Защита наших граждан является одним из фундаментальных обязательств Румынского государства. Однако без армии, оснащенной современной техникой, невозможно гарантировать безопасность людей. Начиная с 2023 года, Румыния увеличила с 2% до 2,5% ВВП ассигнования на оборону, то есть на финансирование румынской армии, на мотивацию, обучение и совершенствование нашей армии и повышение уровня взаимодействия с союзными силами. Параллельно мы должны активизировать усилия по укреплению резерва военных кадров, возрождению национальной оборонной промышленности и модернизации транспортной инфраструктуры", - сказал Йоханнис на мероприятии в Париже.

Эти заявления, как указано, прозвучали в контексте того, что в парламенте страны обсуждается нормативный акт по военной подготовке, направленный на женщин и мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, которые могут выбрать военную подготовку в рамках Минобороны страны в течение 4 месяцев после завершения стажировки для поступления в военный резерв.

Обязательная армия в Румынии пока не в планах, также сказал Йоханнис.

Между тем, как указано, сотни резервистов из Галаца и Браилы находятся на военных учениях на полигоне в Смардане. В Галаце таких учений не проводили с 2011 года, а в уезде Браила с 2015 года, отмечает издание. Цель этих учений - ознакомить резервистов с новой военной техникой, которая поступила на вооружение румынской армии, а также напомнить им армейские знания, пишет издание.

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