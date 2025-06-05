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ЕС в энергетическом переходе и оборонной отрасли: объявлено о 13 новых проектах, в том числе в Гренландии

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Евросоюз объявил о 13 новых проектах для увеличения поставок металлов и минералов. Это решение принято на фоне ограничений КНР на экспорт редкоземельных магнитов.

ЕС в энергетическом переходе и оборонной отрасли: объявлено о 13 новых проектах, в том числе в Гренландии

Европейский союз планирует увеличить поставки металлов и минералов на фоне введенных КНР ограничений на экспорт редкоземельных магнитов. Передает УНН со ссылкой на Ройтерз.

Детали

В среду Европейский Союз объявил о 13 новых сырьевых проектах за пределами блока.

Мы должны уменьшить нашу зависимость от всех стран, особенно от ряда стран, таких как Китай (...) Запреты на экспорт усиливают нашу волю к диверсификации

- заявил журналистам еврокомиссар по вопросам промышленности Стефан Седжорн.

Контекст

Цель проекта - увеличение поставок металлов и минералов, необходимых для сохранения конкурентоспособности в условиях энергетического перехода, а также в оборонной и аэрокосмической отраслях.

Интересно, что соответствующее объявление последовало за апрельским решением Китая ввести ограничения на экспорт редкоземельных магнитов до получения новых лицензий. Reuters пишет, что это заставило компании из Европы, а также политиков ЕС и других стран приложить усилия для обеспечения встреч с пекинскими чиновниками, чтобы предотвратить закрытие заводов и предприятий. 

Справка

Китай контролирует более 90% мировых перерабатывающих мощностей для магнитов, которые используются во всем, от транспортных средств и истребителей до бытовой техники. Он также является основным поставщиком многих ключевых ресурсов для возобновляемой энергии, особенно редкоземельных минералов, батарей и солнечных панелей, и эту ситуацию Брюссель стремится изменить.

Напомним

Пекин призвал Вашингтон прекратить дискриминационные ограничения против Китая после заявления Трампа о нарушении Китаем соглашения по таможенным тарифам. Китай требует немедленно исправить ошибочные действия.

Китай выразил недовольство заявлением США о событиях на площади Тяньаньмень, назвав его искажением исторических фактов и вмешательством во внутренние дела. США почтили память погибших.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о полном нарушении Китаем соглашения по пошлинам, - это усилило напряжение в двусторонней торговле между странами.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Гренландия
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
Китай
Соединённые Штаты
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