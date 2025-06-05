ЕС в энергетическом переходе и оборонной отрасли: объявлено о 13 новых проектах, в том числе в Гренландии
Киев • УНН
Евросоюз объявил о 13 новых проектах для увеличения поставок металлов и минералов. Это решение принято на фоне ограничений КНР на экспорт редкоземельных магнитов.
Европейский союз планирует увеличить поставки металлов и минералов на фоне введенных КНР ограничений на экспорт редкоземельных магнитов. Передает УНН со ссылкой на Ройтерз.
Детали
В среду Европейский Союз объявил о 13 новых сырьевых проектах за пределами блока.
Мы должны уменьшить нашу зависимость от всех стран, особенно от ряда стран, таких как Китай (...) Запреты на экспорт усиливают нашу волю к диверсификации
Контекст
Цель проекта - увеличение поставок металлов и минералов, необходимых для сохранения конкурентоспособности в условиях энергетического перехода, а также в оборонной и аэрокосмической отраслях.
Интересно, что соответствующее объявление последовало за апрельским решением Китая ввести ограничения на экспорт редкоземельных магнитов до получения новых лицензий. Reuters пишет, что это заставило компании из Европы, а также политиков ЕС и других стран приложить усилия для обеспечения встреч с пекинскими чиновниками, чтобы предотвратить закрытие заводов и предприятий.
Справка
Китай контролирует более 90% мировых перерабатывающих мощностей для магнитов, которые используются во всем, от транспортных средств и истребителей до бытовой техники. Он также является основным поставщиком многих ключевых ресурсов для возобновляемой энергии, особенно редкоземельных минералов, батарей и солнечных панелей, и эту ситуацию Брюссель стремится изменить.
Напомним
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о полном нарушении Китаем соглашения по пошлинам, - это усилило напряжение в двусторонней торговле между странами.