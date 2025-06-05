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ЄС у енергетичному переході та оборонній галузі: оголошено про 13 нових проектів, в тому числі у Гренландії

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Євросоюз оголосив про 13 нових проектів для збільшення постачання металів і мінералів. Це рішення прийнято на тлі обмежень КНР на експорт рідкоземельних магнітів.

ЄС у енергетичному переході та оборонній галузі: оголошено про 13 нових проектів, в тому числі у Гренландії

Європейський союз планує збільшити постачання металів та мінералів на тлі запроваджених КНР обмежень на експорт рідкоземельних магнітів. Передає УНН із посиланням на Ройтерз.

Деталі

У середу Європейський Союз оголосив про 13 нових сировинних проектів за межами блоку.

Ми повинні зменшити нашу залежність від усіх країн, особливо від низки країн, таких як Китай (...) Заборони на експорт посилюють нашу волю до диверсифікації

- заявив журналістам єврокомісар з питань промисловості Стефан Седжорн.

Контекст

Мета проєкту - збільшення поставок металів і мінералів, необхідних для збереження конкурентоспроможності в умовах енергетичного переходу, а також в оборонній та аерокосмічній галузях.

Цікаво, що відповідне оголошення послідувало за квітневим рішенням Китаю запровадити обмеження на експорт рідкоземельних магнітів до отримання нових ліцензій. Reuters пише, що це змусило компанії з Європи, а також політиків ЄС та інших країн докладати зусиль для забезпечення зустрічей з пекінськими чиновниками , щоб запобігти закриттю заводів і підприємств. 

Довідка

Китай контролює понад 90% світових переробних потужностей для магнітів, які використовуються в усьому, від транспортних засобів та винищувачів до побутової техніки. Він також є основним постачальником багатьох ключових ресурсів для відновлюваної енергії, особливо рідкоземельних мінералів, батарей та сонячних панелей, і цю ситуацію Брюссель прагне змінити.

Нагадаємо

Пекін закликав Вашингтон припинити дискримінаційні обмеження проти Китаю після заяви Трампа про порушення Китаєм угоди щодо митних тарифів. Китай вимагає негайно виправити помилкові дії.

Китай висловив невдоволення заявою США про події на площі Тяньаньмень, назвавши її спотворенням історичних фактів і втручанням у внутрішні справи. США вшанували пам'ять загиблих.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про повне порушення Китаєм угоди щодо мит, - це посилило напругу у двосторонній торгівлі між країнами.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Ґренландія
Reuters
Дональд Трамп
Європейський Союз
Китай
Сполучені Штати
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