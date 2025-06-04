Уряд Китаю різко розкритикував заяву США про масове вбивство на площі Тяньаньмень

В очікуванні телефонного дзвінка Трампа та Сі напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном зростає. Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

У середу Китай назвав зауваження державного секретаря США Марко Рубіо, в якому зазначалося, що світ "ніколи не забуде" кривавий розгону площі Тяньаньмень 1989 року, навмисним "нападом".

Помилкові заяви США зловмисно спотворюють історичні факти, є атакою на політичну систему і шлях розвитку Китаю і представляють собою серйозне втручання у внутрішні справи Китаю - заявив сьогодні в Пекіні речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Китай подав скаргу до США.

Китай висловлює своє глибоке невдоволення та рішуче виступає проти цього. Ми звернулися з урочистим протестом до американської сторони - підкреслив Лінь Цзянь.

Контекст

Державний секретар США Марко Рубіо раніше заявив, що Комуністична партія Китаю (КПК) жорстоко придушила протести в той час і активно намагається цензурувати факти.

Він додав: "Сьогодні ми вшановуємо мужність китайського народу, який загинув, намагаючись реалізувати свої основні свободи".

Свобода, демократія та самовизначення – це людські принципи, які КПК не може стерти - написав він також на онлайн-платформі X.

Довідка

Після смерті в середині квітня 1989 року генерального секретаря Комуністичної партії Ху Яобана, який мав відношення до реформ, в Пекіні піднявся рух проти корупції, а також "за більшу участь у житті суспільства". Протести тривали кілька тижнів, уряд не зміг втримати контроль та відправив військових для придушення мітингів.

4 червня 1989 року рано вранці сотні людей були вбиті під час стрілянини на вулицях навколо площі Тяньаньмень.

Точна кількість жертв досі невідома.

Деякі оцінки свідчать про тисячі, можливо, тисячі.

Відтоді Комуністична партія Китаю прагне стерти будь-які публічні згадки про ці репресії.

Нагадаємо

Тайвань заявив, що Китай посилив військовий тиск у регіоні у травні, щодня розгортаючи десятки військових кораблів та урядових суден у межах "кампанії надзвичайного тиску".

Трамп прагне розмови з Сі, але у Пекіні обережні після "вистав" президента США з Зеленським та Рамафосою - Politico