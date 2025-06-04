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Правительство Китая резко раскритиковало заявление США о массовом убийстве на площади Тяньаньмэнь

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Китай выразил недовольство заявлением США о событиях на площади Тяньаньмэнь, назвав его искажением исторических фактов и вмешательством во внутренние дела. США почтили память погибших.

Правительство Китая резко раскритиковало заявление США о массовом убийстве на площади Тяньаньмэнь

В ожидании телефонного звонка Трампа и Си напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином растет. Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В среду Китай назвал замечания государственного секретаря США Марко Рубио, в котором отмечалось, что мир "никогда не забудет" кровавый разгон площади Тяньаньмэнь 1989 года, преднамеренным "нападением".

Ложные заявления США злонамеренно искажают исторические факты, являются атакой на политическую систему и путь развития Китая и представляют собой серьезное вмешательство во внутренние дела Китая

- заявил сегодня в Пекине представитель МИД Китая Линь Цзянь. 

Китай подал жалобу в США.

Китай выражает свое глубокое недовольство и решительно выступает против этого. Мы обратились с торжественным протестом к американской стороне

- подчеркнул Линь Цзянь. 

Контекст

Государственный секретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) жестоко подавила протесты в то время и активно пытается цензурировать факты.

Он добавил: "Сегодня мы чествуем мужество китайского народа, который погиб, пытаясь реализовать свои основные свободы".

Свобода, демократия и самоопределение – это человеческие принципы, которые КПК не может стереть

- написал он также на онлайн-платформе X.

Справка

После смерти в середине апреля 1989 года генерального секретаря Коммунистической партии Ху Яобана, который имел отношение к реформам, в Пекине поднялось движение против коррупции, а также "за большее участие в жизни общества". Протесты продолжались несколько недель, правительство не смогло удержать контроль и отправило военных для подавления митингов. 

4 июня 1989 года рано утром сотни людей были убиты во время стрельбы на улицах вокруг площади Тяньаньмэнь.

Точное количество жертв до сих пор неизвестно.

Некоторые оценки свидетельствуют о тысячах, возможно, тысячах.

С тех пор Коммунистическая партия Китая стремится стереть любые публичные упоминания об этих репрессиях.

Напомним

Тайвань заявил, что Китай усилил военное давление в регионе в мае, ежедневно разворачивая десятки военных кораблей и правительственных судов в рамках "кампании чрезвычайного давления".

Трамп стремится к разговору с Си, но в Пекине осторожны после "представлений" президента США с Зеленским и Рамафосой - Politico04.06.25, 10:36 • 2224 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Марко Рубио
Дональд Трамп
Тайвань
Си Цзиньпин
Китай
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