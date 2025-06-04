Правительство Китая резко раскритиковало заявление США о массовом убийстве на площади Тяньаньмэнь
Киев • УНН
Китай выразил недовольство заявлением США о событиях на площади Тяньаньмэнь, назвав его искажением исторических фактов и вмешательством во внутренние дела. США почтили память погибших.
В ожидании телефонного звонка Трампа и Си напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином растет. Передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
В среду Китай назвал замечания государственного секретаря США Марко Рубио, в котором отмечалось, что мир "никогда не забудет" кровавый разгон площади Тяньаньмэнь 1989 года, преднамеренным "нападением".
Ложные заявления США злонамеренно искажают исторические факты, являются атакой на политическую систему и путь развития Китая и представляют собой серьезное вмешательство во внутренние дела Китая
Китай подал жалобу в США.
Китай выражает свое глубокое недовольство и решительно выступает против этого. Мы обратились с торжественным протестом к американской стороне
Контекст
Государственный секретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Коммунистическая партия Китая (КПК) жестоко подавила протесты в то время и активно пытается цензурировать факты.
Он добавил: "Сегодня мы чествуем мужество китайского народа, который погиб, пытаясь реализовать свои основные свободы".
Свобода, демократия и самоопределение – это человеческие принципы, которые КПК не может стереть
Справка
После смерти в середине апреля 1989 года генерального секретаря Коммунистической партии Ху Яобана, который имел отношение к реформам, в Пекине поднялось движение против коррупции, а также "за большее участие в жизни общества". Протесты продолжались несколько недель, правительство не смогло удержать контроль и отправило военных для подавления митингов.
4 июня 1989 года рано утром сотни людей были убиты во время стрельбы на улицах вокруг площади Тяньаньмэнь.
Точное количество жертв до сих пор неизвестно.
Некоторые оценки свидетельствуют о тысячах, возможно, тысячах.
С тех пор Коммунистическая партия Китая стремится стереть любые публичные упоминания об этих репрессиях.
Напомним
Тайвань заявил, что Китай усилил военное давление в регионе в мае, ежедневно разворачивая десятки военных кораблей и правительственных судов в рамках "кампании чрезвычайного давления".
Трамп стремится к разговору с Си, но в Пекине осторожны после "представлений" президента США с Зеленским и Рамафосой - Politico04.06.25, 10:36 • 2224 просмотра