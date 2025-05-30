Китай вимагає від США припинити "дискримінаційні обмеження"

Китай завдав удару у відповідь після того, як Трамп заявив, що у Піднебесній "порушують" перемир'я щодо митних тарифів.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Після нових заяв президента США Трампа з приводу того, що Китай "повністю порушив" угоду зі Сполученими Штатами, у КНР не забарились з відповіддю.

Нова заява від Пекіну не стосувалася безпосередньо претензій США. Але у повідомленні наголошується необхідність "припинити дискримінаційні обмеження проти Китаю".

Китай закликав США негайно виправити "помилкові дії", припинити дискримінаційні обмеження проти Китаю та "спільно підтримувати консенсус, досягнутий на переговорах високого рівня в Женеві".

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Контекст

Дональд Трамп сьогодні заявив, що Китай "повністю порушив свою угоду" проти США щодо торгівлі лише через два тижні після того, як країни досягли угоди, що викликало побоювання, що торговельна війна продовжуватиме трясти світову економіку.

"Я уклав ШВИДКУ УГОДУ з Китаєм, щоб врятувати їх від того, що, як я думав, буде дуже поганою ситуацією", – написав Трамп на Truth Social у п'ятницю вранці.

"Усі були щасливі! Це гарна новина!!! Погана новина полягає в тому, що Китай, можливо, не дивно для деяких, ПОВНІСТЮ ПОРУШИВ СВОЮ УГОДУ З НАМИ".

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