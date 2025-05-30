Китай требует от США прекратить "дискриминационные ограничения"

Китай нанес ответный удар после того, как Трамп заявил, что в Поднебесной "нарушают" перемирие относительно таможенных тарифов.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

После новых заявлений президента США Трампа по поводу того, что Китай "полностью нарушил" соглашение с Соединенными Штатами, в КНР не замедлили с ответом.

Новое заявление от Пекина не касалось непосредственно претензий США. Но в сообщении отмечается необходимость "прекратить дискриминационные ограничения против Китая".

Китай призвал США немедленно исправить "ошибочные действия", прекратить дискриминационные ограничения против Китая и "совместно поддерживать консенсус, достигнутый на переговорах высокого уровня в Женеве".

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Контекст

Дональд Трамп сегодня заявил, что Китай "полностью нарушил свое соглашение" против США по торговле всего через две недели после того, как страны достигли соглашения, что вызвало опасения, что торговая война будет продолжать трясти мировую экономику.

"Я заключил БЫСТРУЮ СДЕЛКУ с Китаем, чтобы спасти их от того, что, как я думал, будет очень плохой ситуацией", – написал Трамп на Truth Social в пятницу утром.

"Все были счастливы! Это хорошая новость!!! Плохая новость заключается в том, что Китай, возможно, не удивительно для некоторых, ПОЛНОСТЬЮ НАРУШИЛ СВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С НАМИ".

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