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Глибокі моря, Гренландія та Антарктида "не продаються" - Макрон

Київ • УНН

 • 354 перегляди

На саміті ООН Макрон закликав до дій для порятунку морів та ратифікації Договору про відкрите море. Він підкреслив важливість мораторію на глибоководний видобуток корисних копалин.

Глибокі моря, Гренландія та Антарктида "не продаються" - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон відкрив Саміт ООН з питань океану у Ніцці закликом до багатосторонньої мобілізації для порятунку морів. Глибокі моря, Гренландія та Антарктида не продаються, заявив він, закликаючи до ратифікації Договору про відкрите море. Про це повідомляє France24, передає УНН.  

Деталі

Лідер Франції закликав учасників Саміту ООН до багатосторонніх дій для порятунку морів.

Перша відповідь - це багатосторонність. Глибоке море не продається, як і Гренландія, чи Антарктида. Поки Земля нагрівається, океан кипить. Клімат, як і біорізноманіття - це не питання думки, а питання науково встановлених фактів.

- заявив Макрон, відправляючи завуальовану відповідь на експансіоністські заяви президента США Дональда Трампа з моменту його вступу на посаду в січні.

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Макрон підтвердив, що Договір про відкрите море буде ратифіковано достатньою кількістю країн на саміті, щоб він набрав чинності, зазначивши, що 50 країн подали ратифікаційні документи "за останні кілька годин" до офіційного відкриття Конференції ООН з питань океану.

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На додаток до 50 ратифікаційних грамот, поданих тут за останні кілька годин, 15 країн офіційно зобов’язалися приєднатися до них. Це означає, що досягнуто політичної згоди, що дозволяє нам стверджувати, що цей Договір про відкрите море буде належним чином імплементовано. Тож це вже вирішена справа 

– сказав Макрон, не уточнюючи термінів.

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Договір, підписаний у 2023 році, набуде чинності через 120 днів після 60-ї ратифікації. Спочатку Франція хотіла отримати 60 ратифікацій до початку конференції у Ніцці.

Участь у третій Конференції ООН з питань океану беруть приблизно 60 глав держав та урядів, зокрема, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та його аргентинський колега Хав'єр Мілей.

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Макрон також закликав до мораторію на глибоководний видобуток корисних копалин, що, за його словами, є "необхідністю".

Я вважаю, що це божевілля розпочинати хижацькі економічні дії, які порушать глибоководний стан морського дна, порушать біорізноманіття, знищать його. Мораторій на експлуатацію глибоководного дна є міжнародною необхідністю

– сказав він.

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Доповнення

Американський лідер Дональд Трамп загострив дебати щодо глибоководного видобутку корисних копалин, перейшовши до прискореного розвідувального процесу США в міжнародних водах та обійшовши глобальні зусилля щодо регулювання цього сектору, що тільки зароджується.

Лілія Набока

Лілія Набока

ПолітикаНовини Світу
Greenland
Антарктида
Хав'єр Мілей
Сріблянка (рід)
Організація Об'єднаних Націй
Бразилія
Дональд Трамп
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