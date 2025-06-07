Макрон відвідає Гренландію перед самітом G7 для обговорення безпеки
Київ • УНН
Еммануель Макрон 15 червня відвідає Гренландію для переговорів з прем'єр-міністрами Данії та Гренландії щодо безпеки, зміни клімату та європейського суверенітету. Візит відбудеться перед засіданням G7 в Канаді.
Президент Франції Еммануель Макрон планує перед засідання G7 у червні відвідати Гренландію. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.
Президент Франції Еммануель Макрон цього місяця відвідає Гренландію, яку президент США Дональд Трамп хоче захопити
За даними його офісу, Макрон зустрінеться з прем'єр-міністрами Данії та Гренландії, Метте Фредеріксен та Єнсом-Фредеріком Нільсеном, щоб обговорити безпеку в Північній Атлантиці та Арктиці, зміну клімату, критично важливі корисні копалини та європейський суверенітет. Візит заплановано на 15 червня, перед тим як лідери країн G7, включаючи Макрона, зустрінуться на саміті в Канаді.
Видання зазначає, що Гренландія має стратегічне розташування, розташоване між Північною Атлантикою та Арктикою, а також величезні запаси критично важливих мінералів та викопного палива.
Нагадаємо
Візит української делегації до США був підготовкою зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Канаді на полях саміту G7.