Макрон відвідає Гренландію перед самітом G7 для обговорення безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон планує перед засідання G7 у червні відвідати Гренландію. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Президент Франції Еммануель Макрон цього місяця відвідає Гренландію, яку президент США Дональд Трамп хоче захопити - пише видання.

За даними його офісу, Макрон зустрінеться з прем'єр-міністрами Данії та Гренландії, Метте Фредеріксен та Єнсом-Фредеріком Нільсеном, щоб обговорити безпеку в Північній Атлантиці та Арктиці, зміну клімату, критично важливі корисні копалини та європейський суверенітет. Візит заплановано на 15 червня, перед тим як лідери країн G7, включаючи Макрона, зустрінуться на саміті в Канаді.

Видання зазначає, що Гренландія має стратегічне розташування, розташоване між Північною Атлантикою та Арктикою, а також величезні запаси критично важливих мінералів та викопного палива.

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Візит української делегації до США був підготовкою зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Канаді на полях саміту G7.