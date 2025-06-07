Макрон посетит Гренландию перед саммитом G7 для обсуждения безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует перед заседанием G7 в июне посетить Гренландию. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Президент Франции Эммануэль Макрон в этом месяце посетит Гренландию, которую президент США Дональд Трамп хочет захватить - пишет издание.

По данным его офиса, Макрон встретится с премьер-министрами Дании и Гренландии, Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном, чтобы обсудить безопасность в Северной Атлантике и Арктике, изменение климата, критически важные полезные ископаемые и европейский суверенитет. Визит запланирован на 15 июня, перед тем как лидеры стран G7, включая Макрона, встретятся на саммите в Канаде.

Издание отмечает, что Гренландия имеет стратегическое расположение, расположенное между Северной Атлантикой и Арктикой, а также огромные запасы критически важных минералов и ископаемого топлива.

Напомним

Визит украинской делегации в США был подготовкой встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Канаде на полях саммита G7.