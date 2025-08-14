Стефанчук провел серию телефонных разговоров с почти тридцатью главами национальных парламентов: обозначили общую позицию Украины

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел серию телефонных разговоров с почти тридцатью председателями национальных парламентов и Президентом Европейского парламента. Договорились о координации действий на межпарламентском уровне. Об этом Стефанчук написал в соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

В течение последних нескольких дней имел большое количество важных международных контактов, в частности, телефонных разговоров с руководителями парламентов. Почти тридцать глав национальных парламентов и президент Европейского парламента. Это больше, чем дипломатические жесты. Это - общая позиция в защиту базовых принципов: суверенитета государств, нерушимости границ, верховенства международного права - написал Стефанчук.

Он подчеркнул, что партнеры едины в понимании ключевого:

Украина должна быть полноценным участником всех переговоров о мире. Обсуждать будущее суверенного государства без ее участия - неприемлемо;

Президент Украины готов к любому конструктивному формату, который приблизит нас к справедливому миру. Но каждый формат должен начинаться с прекращения огня;

гарантии безопасности для Украины должны быть не на бумаге, а в действии - способные сдерживать агрессора, а не только декларировать намерения;

россия не имеет и не будет иметь никакого права влиять на будущее Украины - ни в Европейском Союзе, ни в НАТО;

любая мирная инициатива должна сопровождаться мощным давлением на агрессора - и санкционным, и политическим.

Мы также договорились о координации действий на межпарламентском уровне: через группы дружбы, обмен инициативами, синхронизацию голосов в международных институтах. Наша общая цель - мир с уважением к международному праву. Справедливый мир не может быть результатом чужих договоренностей - только совместной борьбы за свободу, право и справедливость - добавил Стефанчук.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем, договорились возобновить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.