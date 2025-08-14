$41.510.09
Эксклюзив
14:49 • 23374 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 33079 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 32979 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 25554 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 29905 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 45335 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 147660 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 79775 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 77108 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 68122 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Стефанчук провел серию телефонных разговоров с почти тридцатью главами национальных парламентов: обозначили общую позицию Украины

Киев • УНН

 • 1804 просмотра

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел серию разговоров с главами почти тридцати национальных парламентов и Президентом Европарламента. Они договорились о координации действий на межпарламентском уровне, обсудив общие принципы и будущее Украины.

Стефанчук провел серию телефонных разговоров с почти тридцатью главами национальных парламентов: обозначили общую позицию Украины

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел серию телефонных разговоров с почти тридцатью председателями национальных парламентов и Президентом Европейского парламента. Договорились о координации действий на межпарламентском уровне. Об этом Стефанчук написал в соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

В течение последних нескольких дней имел большое количество важных международных контактов, в частности, телефонных разговоров с руководителями парламентов. Почти тридцать глав национальных парламентов и президент Европейского парламента. Это больше, чем дипломатические жесты. Это - общая позиция в защиту базовых принципов: суверенитета государств, нерушимости границ, верховенства международного права

- написал Стефанчук.

Он подчеркнул, что партнеры едины в понимании ключевого:

  • Украина должна быть полноценным участником всех переговоров о мире. Обсуждать будущее суверенного государства без ее участия - неприемлемо;
    • Президент Украины готов к любому конструктивному формату, который приблизит нас к справедливому миру. Но каждый формат должен начинаться с прекращения огня;
      • гарантии безопасности для Украины должны быть не на бумаге, а в действии - способные сдерживать агрессора, а не только декларировать намерения;
        • россия не имеет и не будет иметь никакого права влиять на будущее Украины - ни в Европейском Союзе, ни в НАТО;
          • любая мирная инициатива должна сопровождаться мощным давлением на агрессора - и санкционным, и политическим.

            Мы также договорились о координации действий на межпарламентском уровне: через группы дружбы, обмен инициативами, синхронизацию голосов в международных институтах. Наша общая цель - мир с уважением к международному праву. Справедливый мир не может быть результатом чужих договоренностей - только совместной борьбы за свободу, право и справедливость

            - добавил Стефанчук. 

            Напомним

            Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Аргентины Хавьером Милеем, договорились возобновить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран. 

            Павел Башинский

            политикаНовости Мира
            Европейский парламент
            НАТО
            Хавьер Милей
            Аргентина
            Европейский Союз
            Руслан Стефанчук
            Владимир Зеленский
            Украина
            Facebook