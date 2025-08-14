Стефанчук провів серію телефонних розмов із майже тридцятьма головами національних парламентів: окреслили спільну позицію України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів серію телефонних розмов із майже тридцятьма головами національних парламентів та Президенткою Європейського парламенту. Домовилися про координацію дій на міжпарламентському рівні. Про це Стефанчук написав у соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

Упродовж останніх декількох днів мав велику кількість важливих міжнародних контактів, зокрема, телефонних розмов із керівниками парламентів. Майже тридцять голів національних парламентів та президентка Європейського парламенту. Це більше, ніж дипломатичні жести. Це - спільна позиція на захист базових принципів: суверенітету держав, непорушності кордонів, верховенства міжнародного права - написав Стефанчук.

Він наголосив, що партнери єдині у розумінні ключового:

Україна має бути повноцінним учасником усіх переговорів про мир. Обговорювати майбутнє суверенної держави без її участі - неприйнятно;

Президент України готовий до будь-якого конструктивного формату, який наблизить нас до справедливого миру. Але кожен формат має починатися з припинення вогню;

гарантії безпеки для України мають бути не на папері, а в дії - здатні стримувати агресора, а не лише декларувати наміри;

росія не має і не матиме жодного права впливати на майбутнє України - ні в Європейському Союзі, ні в НАТО;

будь-яка мирна ініціатива має супроводжуватися потужним тиском на агресора - і санкційним, і політичним.

Ми також домовилися про координацію дій на міжпарламентському рівні: через групи дружби, обмін ініціативами, синхронізацію голосів у міжнародних інституціях. Наша спільна мета - мир із повагою до міжнародного права. Справедливий мир не може бути результатом чужих домовленостей - лише спільної боротьби за свободу, право і справедливість - додав Стефанчук.

