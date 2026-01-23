Shell рассматривает возможность продажи активов на стратегическом аргентинском месторождении Vaca Muerta

$43.180.08
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 21638 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 19662 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 15:45 • 20619 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
22 января, 14:44 • 19214 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 17428 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17662 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 33934 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15940 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16427 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 33934 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Shell рассматривает возможность продажи активов на стратегическом аргентинском месторождении Vaca Muerta

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Энергетический гигант Shell изучает рынок для потенциальной продажи своих долей в сланцевой формации Vaca Muerta в Аргентине. Компания владеет мажоритарными долями в четырех ключевых блоках, а ее добыча в 2024 году составила 15,6 миллиона баррелей нефти.

Shell рассматривает возможность продажи активов на стратегическом аргентинском месторождении Vaca Muerta

Энергетический гигант Shell начал изучение рынка на предмет потенциальной продажи своих долей в сланцевой формации Vaca Muerta в Аргентине. Подобный шаг одного из пионеров освоения региона стал неожиданностью для отрасли на фоне общего роста добычи в бассейне Неукен и активного развития инфраструктуры экспорта нефти. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации источников в нефтяном секторе, Shell уже обратилась к потенциальным покупателям, чтобы оценить их интерес к пакету акций, стоимость которого может измеряться миллиардами долларов. Компания удерживает мажоритарные доли в четырех ключевых лицензионных блоках и миноритарные – в трех других, разрабатываемых совместно с государственной YPF.

Цены на нефть ожидают крупнейшего годового падения с 2020 года - Reuters31.12.25, 14:08 • 4922 просмотра

В 2024 году добыча Shell в этом регионе составила рекордные 15,6 миллиона баррелей нефти, что делает эти активы одними из самых привлекательных на рынке сланцевых углеводородов Латинской Америки.

Почему инвесторы обеспокоены возможным выходом

Vaca Muerta часто называют "аргентинским Permian" из-за ее огромных запасов (вторые в мире по газу и четвертые по нефти). Выход Shell может свидетельствовать об изменении стратегии компании после недавнего отказа от проекта Argentina LNG. Эксперты предполагают, что несмотря на высокую производительность скважин, Shell может пересматривать свой портфель в пользу менее рискованных или более прибыльных активов в США. В то же время продажа еще не гарантирована – компания продолжает финализацию юридических процедур в рамках совместного строительства нефтепровода Vaca Muerta Sur, запуск которого запланирован на конец 2026 года.

Будущее "Мертвой коровы" без Shell

Если продажа состоится, это откроет двери для новых игроков, таких как американская Continental Resources, которая недавно уже приобрела миноритарные доли в регионе. Сейчас Vaca Muerta находится на стадии перехода от разведки к массовому выполнению работ: количество этапов гидроразрыва пласта в 2026 году должно вырасти на 22%, достигнув показателя в 28 000 стадий. Правительство Хавьера Милея активно поддерживает отрасль через систему налоговых льгот "RIGI", пытаясь сохранить интерес крупных международных корпораций на фоне высокой внутренней инфляции и нестабильных цен на Brent. 

Украина вынуждена импортировать 5,8 млрд кубометров газа из-за ударов рф по объектам "Нафтогаза" - СМИ26.09.25, 17:16 • 5121 просмотр

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Reuters
Хавьер Милей
Аргентина
Соединённые Штаты