Shell рассматривает возможность продажи активов на стратегическом аргентинском месторождении Vaca Muerta

Энергетический гигант Shell начал изучение рынка на предмет потенциальной продажи своих долей в сланцевой формации Vaca Muerta в Аргентине. Подобный шаг одного из пионеров освоения региона стал неожиданностью для отрасли на фоне общего роста добычи в бассейне Неукен и активного развития инфраструктуры экспорта нефти. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации источников в нефтяном секторе, Shell уже обратилась к потенциальным покупателям, чтобы оценить их интерес к пакету акций, стоимость которого может измеряться миллиардами долларов. Компания удерживает мажоритарные доли в четырех ключевых лицензионных блоках и миноритарные – в трех других, разрабатываемых совместно с государственной YPF.

В 2024 году добыча Shell в этом регионе составила рекордные 15,6 миллиона баррелей нефти, что делает эти активы одними из самых привлекательных на рынке сланцевых углеводородов Латинской Америки.

Почему инвесторы обеспокоены возможным выходом

Vaca Muerta часто называют "аргентинским Permian" из-за ее огромных запасов (вторые в мире по газу и четвертые по нефти). Выход Shell может свидетельствовать об изменении стратегии компании после недавнего отказа от проекта Argentina LNG. Эксперты предполагают, что несмотря на высокую производительность скважин, Shell может пересматривать свой портфель в пользу менее рискованных или более прибыльных активов в США. В то же время продажа еще не гарантирована – компания продолжает финализацию юридических процедур в рамках совместного строительства нефтепровода Vaca Muerta Sur, запуск которого запланирован на конец 2026 года.

Будущее "Мертвой коровы" без Shell

Если продажа состоится, это откроет двери для новых игроков, таких как американская Continental Resources, которая недавно уже приобрела миноритарные доли в регионе. Сейчас Vaca Muerta находится на стадии перехода от разведки к массовому выполнению работ: количество этапов гидроразрыва пласта в 2026 году должно вырасти на 22%, достигнув показателя в 28 000 стадий. Правительство Хавьера Милея активно поддерживает отрасль через систему налоговых льгот "RIGI", пытаясь сохранить интерес крупных международных корпораций на фоне высокой внутренней инфляции и нестабильных цен на Brent.

