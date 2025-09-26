$41.490.08
Украина вынуждена импортировать 5,8 млрд кубометров газа из-за ударов рф по объектам "Нафтогаза" - СМИ

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Из-за российских авиаударов по объектам "Нафтогаза" Украина импортирует 5,8 миллиарда кубометров газа в 2025 году. Это покрывает чуть меньше половины от 13,2 миллиарда кубометров, необходимых для отопительного сезона.

Украина вынуждена импортировать 5,8 млрд кубометров газа из-за ударов рф по объектам "Нафтогаза" - СМИ

Государственная компания «Нафтогаз» страдает от российских авиаударов по своим объектам, включая места добычи и хранения природного газа. Из-за этого Украина вынуждена импортировать 5,8 миллиарда кубических метров газа в 2025 году, заявил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Разрушения, уничтожившие 42% ежедневной добычи в начале этого года, вынуждают Украину импортировать 5,8 миллиарда кубических метров газа в 2025 году. Это чуть меньше половины от 13,2 миллиарда кубических метров, которые ей нужно запасти до отопительного сезона 

- сказал Корецкий.

Он также добавил, что «Нафтогаз» оптимистично настроен относительно достижения цели.

Около десятой части этого импорта поступает из США в виде сжиженного природного газа, приобретенного через польскую энергетическую компанию PKN Orlen. «Нафтогаз» также ведет переговоры с некоторыми американскими производителями относительно прямых контрактов, сказал Корецкий, отказавшись предоставить подробности.

Дополнение

Сергей Корецкий также добавил, что «Нафтогаз» предложила десять проектов, сосредоточенных на добыче и энергоэффективности, которые могут стать первыми проектами в рамках соглашения о ресурсах, которое было подписано между Украиной и Соединенными Штатами. В частности, речь идет о добыче сланцевого газа.

Корецкий сообщил, что акционерная компания «Нафтогаз» и западные партнеры Украины направили $2,5 млрд на закупку газа для прохождения зимы.

По словам Корецкого, Украина подписала контракты, которые покрывают около 95% потребностей страны в газе, когда 1 ноября будет запущена централизованная система отопления. Для финансирования закупок «Нафтогаз» выплатил 1 млрд долларов из собственных средств, а Европейский банк реконструкции и развития, правительство Норвегии и другие учреждения предоставили 1,5 млрд долларов внешнего финансирования.

Павел Зинченко

