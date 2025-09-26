Украина вынуждена импортировать 5,8 млрд кубометров газа из-за ударов рф по объектам "Нафтогаза" - СМИ
Киев • УНН
Из-за российских авиаударов по объектам "Нафтогаза" Украина импортирует 5,8 миллиарда кубометров газа в 2025 году. Это покрывает чуть меньше половины от 13,2 миллиарда кубометров, необходимых для отопительного сезона.
Государственная компания «Нафтогаз» страдает от российских авиаударов по своим объектам, включая места добычи и хранения природного газа. Из-за этого Украина вынуждена импортировать 5,8 миллиарда кубических метров газа в 2025 году, заявил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Разрушения, уничтожившие 42% ежедневной добычи в начале этого года, вынуждают Украину импортировать 5,8 миллиарда кубических метров газа в 2025 году. Это чуть меньше половины от 13,2 миллиарда кубических метров, которые ей нужно запасти до отопительного сезона
Он также добавил, что «Нафтогаз» оптимистично настроен относительно достижения цели.
Около десятой части этого импорта поступает из США в виде сжиженного природного газа, приобретенного через польскую энергетическую компанию PKN Orlen. «Нафтогаз» также ведет переговоры с некоторыми американскими производителями относительно прямых контрактов, сказал Корецкий, отказавшись предоставить подробности.
Дополнение
Сергей Корецкий также добавил, что «Нафтогаз» предложила десять проектов, сосредоточенных на добыче и энергоэффективности, которые могут стать первыми проектами в рамках соглашения о ресурсах, которое было подписано между Украиной и Соединенными Штатами. В частности, речь идет о добыче сланцевого газа.
Корецкий сообщил, что акционерная компания «Нафтогаз» и западные партнеры Украины направили $2,5 млрд на закупку газа для прохождения зимы.
По словам Корецкого, Украина подписала контракты, которые покрывают около 95% потребностей страны в газе, когда 1 ноября будет запущена централизованная система отопления. Для финансирования закупок «Нафтогаз» выплатил 1 млрд долларов из собственных средств, а Европейский банк реконструкции и развития, правительство Норвегии и другие учреждения предоставили 1,5 млрд долларов внешнего финансирования.