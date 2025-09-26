"Нафтогаз" готує 10 проєктів у рамках угоди про ресурси зі Сполученими Штатами - Bloomberg

Державна група "Нафтогаз" запропонувала десять проєктів, зосереджених на видобутку та енергоефективності, які можуть стати першими проєктами в рамках угоди про ресурси, яка була підписана між Україною і Сполученими Штатами. Зоекрема йдеться про видобуток сланцевого газу, заявив головний виконавчий директор "Нафтогазу" Сергій Корецький, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Ми хочемо бути серед перших проектів, що розробляються", – заявив Сергій Корецький.

У квітні Вашингтон і Київ підписали довгоочікувану угоду про розподіл прибутку від майбутнього продажу мінеральних та енергетичних запасів України після місяців інтенсивних переговорів. Хоча на початку ці обговорення викликали занепокоєння щодо потенційної експлуатації України, Київ вважає угоду корисною та важливою для забезпечення підтримки США та фінансування її подальшого післявоєнного відновлення.

Обидві сторони інвестують по 75 мільйонів доларів кожна у створення Фонду інвестицій у реконструкцію, який має на меті пришвидшити розвиток проєктів, заявила минулого тижня Американська міжнародна корпорація з фінансування розвитку. Хоча Корецький не надав подробиць щодо пропозицій Нафтогазу через проблеми безпеки, він закликав західних партнерів також використовувати існуючі ліцензії.

Україні потрібно ще до $1 мільярда на закупівлю газу для зими - удари РФ змушують переглядати енергетичні плани - Reuters

Наприклад, Royal Dutch Shell Plc та Chevron Corp. розпочали проєкти з розвідки сланцевого газу понад десять років тому, з яких фірми вийшли у 2014 році після анексії Криму росією та початку військового конфлікту на сході країни. Олеське родовище на Заході України, де очікувалася робота Chevron, є доступним, нагадав Корецький.

"Якщо Chevron, яка дуже глибоко занурена в цю тему, у цей проєкт, або будь-які інші компанії, які мають досвід розробки сланцевого газу, звернуть увагу на цей проєкт на заході України, ми будемо дуже раді", – сказав він.

За оцінками Центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки, Україна має одні з найбільших запасів газу в Європі.

"Є американські та канадські компанії, а також фірми з інших країн, які мають досвід роботи в тих регіонах, де тривали або тривають війни чи військові конфлікти. Звичайно, це нешвидкий процес, але якщо ми його не почнемо, ми не досягнемо жодних результатів", – зазначив Корецький.

Доповнення

Корецький повідомив, що акціонерна компанія "Нафтогаз" та західні партнери України спрямували $2,5 млрд на закупівлю газу для проходження зими.

За словами Корецького, Україна підписала контракти, які покривають близько 95% потреб країни в газі, коли 1 листопада буде запущена централізована система опалення. Для фінансування закупівель "Нафтогаз" виплатив 1 млрд доларів із власних коштів, а Європейський банк реконструкції та розвитку, уряд Норвегії та інші установи надали 1,5 млрд доларів зовнішнього фінансування.