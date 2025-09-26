"Нафтогаз" готує 10 проєктів у рамках угоди про ресурси зі Сполученими Штатами - Bloomberg

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 8282 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 13834 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 19367 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 26369 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 32003 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 27237 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39170 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35432 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67768 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42953 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.7м/с
42%
763мм
Популярнi новини
Хакери зламали пристрої Cisco в уряді США 26 вересня, 02:40 • 11864 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС26 вересня, 02:59 • 26709 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto26 вересня, 03:46 • 22558 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 18695 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 10298 перегляди
Публікації
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 348 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 19369 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 26370 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 32004 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 32685 перегляди
Актуальнi люди
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Херсон
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 10676 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 19050 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 30727 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 38722 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 72087 перегляди
Актуальне
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

"Нафтогаз" готує 10 проєктів у рамках угоди про ресурси зі Сполученими Штатами - Bloomberg

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Нафтогаз запропонував десять проєктів у сфері видобутку та енергоефективності, включаючи сланцевий газ, в рамках угоди про ресурси між Україною та США. Обидві країни інвестують по 75 мільйонів доларів у Фонд інвестицій у реконструкцію для прискорення розвитку проєктів.

"Нафтогаз" готує 10 проєктів у рамках угоди про ресурси зі Сполученими Штатами - Bloomberg

Державна група "Нафтогаз" запропонувала десять проєктів, зосереджених на видобутку та енергоефективності, які можуть стати першими проєктами в рамках угоди про ресурси, яка була підписана між Україною і Сполученими Штатами. Зоекрема йдеться про видобуток сланцевого газу, заявив головний виконавчий директор "Нафтогазу" Сергій Корецький, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Ми хочемо бути серед перших проектів, що розробляються", – заявив Сергій Корецький.

У квітні Вашингтон і Київ підписали довгоочікувану угоду про розподіл прибутку від майбутнього продажу мінеральних та енергетичних запасів України після місяців інтенсивних переговорів. Хоча на початку ці обговорення викликали занепокоєння щодо потенційної експлуатації України, Київ вважає угоду корисною та важливою для забезпечення підтримки США та фінансування її подальшого післявоєнного відновлення.

Обидві сторони інвестують по 75 мільйонів доларів кожна у створення Фонду інвестицій у реконструкцію, який має на меті пришвидшити розвиток проєктів, заявила минулого тижня Американська міжнародна корпорація з фінансування розвитку. Хоча Корецький не надав подробиць щодо пропозицій Нафтогазу через проблеми безпеки, він закликав західних партнерів також використовувати існуючі ліцензії.

Україні потрібно ще до $1 мільярда на закупівлю газу для зими - удари РФ змушують переглядати енергетичні плани - Reuters17.09.25, 17:36 • 5561 перегляд

Наприклад, Royal Dutch Shell Plc та Chevron Corp. розпочали проєкти з розвідки сланцевого газу понад десять років тому, з яких фірми вийшли у 2014 році після анексії Криму росією та початку військового конфлікту на сході країни. Олеське родовище на Заході України, де очікувалася робота Chevron, є доступним, нагадав Корецький.

"Якщо Chevron, яка дуже глибоко занурена в цю тему, у цей проєкт, або будь-які інші компанії, які мають досвід розробки сланцевого газу, звернуть увагу на цей проєкт на заході України, ми будемо дуже раді", – сказав він.

За оцінками Центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки, Україна має одні з найбільших запасів газу в Європі.

"Є американські та канадські компанії, а також фірми з інших країн, які мають досвід роботи в тих регіонах, де тривали або тривають війни чи військові конфлікти. Звичайно, це нешвидкий процес, але якщо ми його не почнемо, ми не досягнемо жодних результатів", – зазначив Корецький.

Доповнення

Корецький повідомив, що акціонерна компанія "Нафтогаз" та західні партнери України спрямували $2,5 млрд на закупівлю газу для проходження зими.

За словами Корецького, Україна підписала контракти, які покривають близько 95% потреб країни в газі, коли 1 листопада буде запущена централізована система опалення. Для фінансування закупівель "Нафтогаз" виплатив 1 млрд доларів із власних коштів, а Європейський банк реконструкції та розвитку, уряд Норвегії та інші установи надали 1,5 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Укргазвидобування
Нафтогаз України
Reuters
Bloomberg
Норвегія
Крим
Сполучені Штати Америки
Україна