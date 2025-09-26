"Нафтогаз" готовит 10 проектов в рамках соглашения о ресурсах с Соединенными Штатами - Bloomberg

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Эксклюзив
09:46 • 7138 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 12399 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 17122 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 24190 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30044 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 26745 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 38755 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35309 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67679 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42930 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.7м/с
42%
763мм
Популярные новости
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США26 сентября, 02:40 • 10993 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС26 сентября, 02:59 • 25815 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto26 сентября, 03:46 • 21663 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 17425 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 8056 просмотра
публикации
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 17127 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
06:40 • 24194 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30047 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 31683 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 37762 просмотра
Актуальные люди
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Херсон
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 8086 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 17441 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 30272 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 38294 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 71676 просмотра
Актуальное
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

"Нафтогаз" готовит 10 проектов в рамках соглашения о ресурсах с Соединенными Штатами - Bloomberg

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Нафтогаз предложил десять проектов в сфере добычи и энергоэффективности, включая сланцевый газ, в рамках соглашения о ресурсах между Украиной и США. Обе страны инвестируют по 75 миллионов долларов в Фонд инвестиций в реконструкцию для ускорения развития проектов.

"Нафтогаз" готовит 10 проектов в рамках соглашения о ресурсах с Соединенными Штатами - Bloomberg

Государственная группа "Нафтогаз" предложила десять проектов, сосредоточенных на добыче и энергоэффективности, которые могут стать первыми проектами в рамках соглашения о ресурсах, подписанного между Украиной и Соединенными Штатами. В частности, речь идет о добыче сланцевого газа, заявил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Мы хотим быть среди первых разрабатываемых проектов", – заявил Сергей Корецкий.

В апреле Вашингтон и Киев подписали долгожданное соглашение о распределении прибыли от будущей продажи минеральных и энергетических запасов Украины после месяцев интенсивных переговоров. Хотя в начале эти обсуждения вызвали обеспокоенность по поводу потенциальной эксплуатации Украины, Киев считает соглашение полезным и важным для обеспечения поддержки США и финансирования ее дальнейшего послевоенного восстановления.

Обе стороны инвестируют по 75 миллионов долларов каждая в создание Фонда инвестиций в реконструкцию, который имеет целью ускорить развитие проектов, заявила на прошлой неделе Американская международная корпорация по финансированию развития. Хотя Корецкий не предоставил подробностей относительно предложений Нафтогаза из-за проблем безопасности, он призвал западных партнеров также использовать существующие лицензии.

Украине нужно еще до $1 миллиарда на закупку газа для зимы - удары РФ заставляют пересматривать энергетические планы - Reuters17.09.25, 17:36 • 5560 просмотров

Например, Royal Dutch Shell Plc и Chevron Corp. начали проекты по разведке сланцевого газа более десяти лет назад, из которых фирмы вышли в 2014 году после аннексии Крыма россией и начала военного конфликта на востоке страны. Олесское месторождение на Западе Украины, где ожидалась работа Chevron, доступно, напомнил Корецкий.

"Если Chevron, которая очень глубоко погружена в эту тему, в этот проект, или любые другие компании, имеющие опыт разработки сланцевого газа, обратят внимание на этот проект на западе Украины, мы будем очень рады", – сказал он.

По оценкам Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности, Украина имеет одни из крупнейших запасов газа в Европе.

"Есть американские и канадские компании, а также фирмы из других стран, имеющие опыт работы в тех регионах, где продолжались или продолжаются войны или военные конфликты. Конечно, это небыстрый процесс, но если мы его не начнем, мы не достигнем никаких результатов", – отметил Корецкий.

Дополнение

Корецкий сообщил, что акционерная компания "Нафтогаз" и западные партнеры Украины направили $2,5 млрд на закупку газа для прохождения зимы.

По словам Корецкого, Украина подписала контракты, покрывающие около 95% потребностей страны в газе, когда 1 ноября будет запущена централизованная система отопления. Для финансирования закупок "Нафтогаз" выплатил 1 млрд долларов из собственных средств, а Европейский банк реконструкции и развития, правительство Норвегии и другие учреждения предоставили 1,5 млрд долларов внешнего финансирования.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Укргаздобыча
Нафтогаз
Reuters
Bloomberg L.P.
Норвегия
Крым
Соединённые Штаты
Украина