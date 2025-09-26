"Нафтогаз" готовит 10 проектов в рамках соглашения о ресурсах с Соединенными Штатами - Bloomberg

Государственная группа "Нафтогаз" предложила десять проектов, сосредоточенных на добыче и энергоэффективности, которые могут стать первыми проектами в рамках соглашения о ресурсах, подписанного между Украиной и Соединенными Штатами. В частности, речь идет о добыче сланцевого газа, заявил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Мы хотим быть среди первых разрабатываемых проектов", – заявил Сергей Корецкий.

В апреле Вашингтон и Киев подписали долгожданное соглашение о распределении прибыли от будущей продажи минеральных и энергетических запасов Украины после месяцев интенсивных переговоров. Хотя в начале эти обсуждения вызвали обеспокоенность по поводу потенциальной эксплуатации Украины, Киев считает соглашение полезным и важным для обеспечения поддержки США и финансирования ее дальнейшего послевоенного восстановления.

Обе стороны инвестируют по 75 миллионов долларов каждая в создание Фонда инвестиций в реконструкцию, который имеет целью ускорить развитие проектов, заявила на прошлой неделе Американская международная корпорация по финансированию развития. Хотя Корецкий не предоставил подробностей относительно предложений Нафтогаза из-за проблем безопасности, он призвал западных партнеров также использовать существующие лицензии.

Например, Royal Dutch Shell Plc и Chevron Corp. начали проекты по разведке сланцевого газа более десяти лет назад, из которых фирмы вышли в 2014 году после аннексии Крыма россией и начала военного конфликта на востоке страны. Олесское месторождение на Западе Украины, где ожидалась работа Chevron, доступно, напомнил Корецкий.

"Если Chevron, которая очень глубоко погружена в эту тему, в этот проект, или любые другие компании, имеющие опыт разработки сланцевого газа, обратят внимание на этот проект на западе Украины, мы будем очень рады", – сказал он.

По оценкам Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности, Украина имеет одни из крупнейших запасов газа в Европе.

"Есть американские и канадские компании, а также фирмы из других стран, имеющие опыт работы в тех регионах, где продолжались или продолжаются войны или военные конфликты. Конечно, это небыстрый процесс, но если мы его не начнем, мы не достигнем никаких результатов", – отметил Корецкий.

Дополнение

Корецкий сообщил, что акционерная компания "Нафтогаз" и западные партнеры Украины направили $2,5 млрд на закупку газа для прохождения зимы.

По словам Корецкого, Украина подписала контракты, покрывающие около 95% потребностей страны в газе, когда 1 ноября будет запущена централизованная система отопления. Для финансирования закупок "Нафтогаз" выплатил 1 млрд долларов из собственных средств, а Европейский банк реконструкции и развития, правительство Норвегии и другие учреждения предоставили 1,5 млрд долларов внешнего финансирования.