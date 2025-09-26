$41.490.08
Україна змушена імпортувати 5,8 млрд кубометрів газу через удари рф по об'єктах "Нафтогазу" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Через російські авіаудари по об'єктах "Нафтогазу" Україна імпортує 5,8 мільярда кубометрів газу у 2025 році. Це покриває трохи менше половини від 13,2 мільярда кубометрів, необхідних для опалювального сезону.

Україна змушена імпортувати 5,8 млрд кубометрів газу через удари рф по об'єктах "Нафтогазу" - ЗМІ

Державна компанія "Нафтогаз" страждає від російських авіаударів по своїх об'єктах, включаючи місця видобутку та зберігання природного газу. Через це Україна змушена імпортувати 5,8 мільярди кубічних метрів газу в 2025 році, заявив головний виконавчий директор "Нафтогазу" Сергій Корецький, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Руйнування, які знищили 42% щоденного видобутку на початку цього року, змушують Україну імпортувати 5,8 мільярда кубічних метрів газу в 2025 році. Це трохи менше половини від 13,2 мільярда кубічних метрів, які їй потрібно запасти до опалювального сезону 

- сказав Корецький.

Він також додав, що "Нафтогаз" оптимістично налаштований щодо досягнення мети.

Близько десятої частини цього імпорту надходить зі США у вигляді зрідженого природного газу, придбаного через польську енергетичну компанію PKN Orlen. Нафтогаз також веде переговори з деякими американськими виробниками щодо прямих контрактів, сказав Корецький, відмовившись надати подробиці.

Доповнення

Сергій Корецький також додав, що "Нафтогаз" запропонувала десять проєктів, зосереджених на видобутку та енергоефективності, які можуть стати першими проєктами в рамках угоди про ресурси, яка була підписана між Україною і Сполученими Штатами. Зокрема йдеться про видобуток сланцевого газу.

Корецький повідомив, що акціонерна компанія "Нафтогаз" та західні партнери України спрямували $2,5 млрд на закупівлю газу для проходження зими.

За словами Корецького, Україна підписала контракти, які покривають близько 95% потреб країни в газі, коли 1 листопада буде запущена централізована система опалення. Для фінансування закупівель "Нафтогаз" виплатив 1 млрд доларів із власних коштів, а Європейський банк реконструкції та розвитку, уряд Норвегії та інші установи надали 1,5 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Павло Зінченко

