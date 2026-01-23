Shell розглядає можливість продажу активів у стратегічному аргентинському родовищі Vaca Muerta

Енергетичний гігант Shell розпочав вивчення ринку на предмет потенційного продажу своїх часток у сланцевій формації Vaca Muerta в Аргентині. Подібний крок одного з піонерів освоєння регіону став несподіванкою для галузі на тлі загального зростання видобутку в басейні Неукен та активного розвитку інфраструктури експорту нафти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел у нафтовому секторі, Shell вже звернулася до потенційних покупців, щоб оцінити їхній інтерес до пакету акцій, вартість якого може вимірюватися мільярдами доларів. Компанія утримує мажоритарні частки у чотирьох ключових ліцензійних блоках та міноритарні - у трьох інших, що розробляються спільно з державною YPF.

У 2024 році видобуток Shell у цьому регіоні склав рекордні 15,6 мільйона барелів нафти, що робить ці активи одними з найбільш привабливих на ринку сланцевих вуглеводнів Латинської Америки.

Чому інвестори стурбовані можливим виходом

Vaca Muerta часто називають "аргентинським Permian" через її величезні запаси (другі у світі за газом та четверті за нафтою). Вихід Shell може свідчити про зміну стратегії компанії після нещодавньої відмови від проєкту Argentina LNG. Експерти припускають, що попри високу продуктивність свердловин, Shell може переглядати свій портфель на користь менш ризикованих або більш прибуткових активів у США. Водночас продаж ще не гарантований - компанія продовжує фіналізацію юридичних процедур у межах спільного будівництва нафтопроводу Vaca Muerta Sur, запуск якого заплановано на кінець 2026 року.

Майбутнє "Мертвої корови" без Shell

Якщо продаж відбудеться, це відкриє двері для нових гравців, таких як американська Continental Resources, яка нещодавно вже придбала міноритарні частки в регіоні. Наразі Vaca Muerta перебуває на стадії переходу від розвідки до масового виконання робіт: кількість етапів гідророзриву пласта у 2026 році має зрости на 22%, досягнувши показника у 28 000 стадій. Уряд Хав'єра Мілея активно підтримує галузь через систему податкових пільг "RIGI", намагаючись зберегти інтерес великих міжнародних корпорацій на фоні високої внутрішньої інфляції та нестабільних цін на Brent.

