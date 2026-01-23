Shell розглядає можливість продажу активів у стратегічному аргентинському родовищі Vaca Muerta

$43.180.08
50.670.06
ukenru
19:51 • 10212 перегляди
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05 • 21633 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 19660 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 15:45 • 20617 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
22 січня, 14:44 • 19212 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 17428 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17662 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 33932 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15940 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16427 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.4м/с
89%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Гіслейн Максвелл погодилася дати свідчення в Конгресі США у справі Епштейна22 січня, 14:46 • 3186 перегляди
МВС закликає українців підготувати запас найнеобхіднішого на 3–5 діб через надзвичайну ситуацію в енергетиціPhoto22 січня, 15:27 • 4212 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 15620 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 6352 перегляди
Хто такий Джош Грюнбаум: новий учасник американської делегації на переговорах у москві щодо України21:21 • 5586 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 15660 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 21143 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 33932 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 26622 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 80508 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Олександр Сирський
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Вашингтон
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 6408 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 27539 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 24122 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 30409 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 67849 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото

Shell розглядає можливість продажу активів у стратегічному аргентинському родовищі Vaca Muerta

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Енергетичний гігант Shell вивчає ринок для потенційного продажу своїх часток у сланцевій формації Vaca Muerta в Аргентині. Компанія володіє мажоритарними частками у чотирьох ключових блоках, а її видобуток у 2024 році склав 15,6 мільйона барелів нафти.

Shell розглядає можливість продажу активів у стратегічному аргентинському родовищі Vaca Muerta

Енергетичний гігант Shell розпочав вивчення ринку на предмет потенційного продажу своїх часток у сланцевій формації Vaca Muerta в Аргентині. Подібний крок одного з піонерів освоєння регіону став несподіванкою для галузі на тлі загального зростання видобутку в басейні Неукен та активного розвитку інфраструктури експорту нафти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел у нафтовому секторі, Shell вже звернулася до потенційних покупців, щоб оцінити їхній інтерес до пакету акцій, вартість якого може вимірюватися мільярдами доларів. Компанія утримує мажоритарні частки у чотирьох ключових ліцензійних блоках та міноритарні - у трьох інших, що розробляються спільно з державною YPF.

Ціни на нафту очікують найбільшого річного падіння з 2020 року - Reuters31.12.25, 14:08 • 4922 перегляди

У 2024 році видобуток Shell у цьому регіоні склав рекордні 15,6 мільйона барелів нафти, що робить ці активи одними з найбільш привабливих на ринку сланцевих вуглеводнів Латинської Америки.

Чому інвестори стурбовані можливим виходом

Vaca Muerta часто називають "аргентинським Permian" через її величезні запаси (другі у світі за газом та четверті за нафтою). Вихід Shell може свідчити про зміну стратегії компанії після нещодавньої відмови від проєкту Argentina LNG. Експерти припускають, що попри високу продуктивність свердловин, Shell може переглядати свій портфель на користь менш ризикованих або більш прибуткових активів у США. Водночас продаж ще не гарантований - компанія продовжує фіналізацію юридичних процедур у межах спільного будівництва нафтопроводу Vaca Muerta Sur, запуск якого заплановано на кінець 2026 року.

Майбутнє "Мертвої корови" без Shell

Якщо продаж відбудеться, це відкриє двері для нових гравців, таких як американська Continental Resources, яка нещодавно вже придбала міноритарні частки в регіоні. Наразі Vaca Muerta перебуває на стадії переходу від розвідки до масового виконання робіт: кількість етапів гідророзриву пласта у 2026 році має зрости на 22%, досягнувши показника у 28 000 стадій. Уряд Хав'єра Мілея активно підтримує галузь через систему податкових пільг "RIGI", намагаючись зберегти інтерес великих міжнародних корпорацій на фоні високої внутрішньої інфляції та нестабільних цін на Brent. 

Україна змушена імпортувати 5,8 млрд кубометрів газу через удари рф по об'єктах "Нафтогазу" - ЗМІ26.09.25, 17:16 • 5121 перегляд

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Reuters
Хав'єр Мілей
Аргентина
Сполучені Штати Америки