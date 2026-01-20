Трамп пригласил Зеленского в "Совет мира" - FT
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп направил приглашение Президенту Украины Владимиру Зеленскому в "Совет мира". Ответа от украинской стороны пока нет, сообщил Кристофер Миллер из Financial Times.
Дополнение
16 января Дональд Трамп объявил о начале формирования Совета мира, который, согласно его плану, будет руководить восстановлением Газы и контролировать работу временной палестинской администрации.
Совет начнет работу после того, как к нему присоединятся хотя бы три государства. О своей готовности принять участие в его работе уже заявили Катар, Венгрия и Казахстан. Приглашения в организацию также получили президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Канады Марк Карни.
Также среди прочих приглашения получили глава кремля владимир путин и белорусский правитель александр лукашенко.