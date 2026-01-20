Трамп пригласил Зеленского в "Совет мира" - FT

Президент США Дональд Трамп направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение в "Совет мира", но ответа с украинской стороны пока нет, сообщил во вторник журналист Financial Times Кристофер Миллер в X, пишет УНН.

Трамп направил Зеленскому приглашение в "Совет мира", но ответа с украинской стороны пока нет - сообщил журналист FT Миллер.

Дополнение

16 января Дональд Трамп объявил о начале формирования Совета мира, который, согласно его плану, будет руководить восстановлением Газы и контролировать работу временной палестинской администрации.

Совет начнет работу после того, как к нему присоединятся хотя бы три государства. О своей готовности принять участие в его работе уже заявили Катар, Венгрия и Казахстан. Приглашения в организацию также получили президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Канады Марк Карни.

Также среди прочих приглашения получили глава кремля владимир путин и белорусский правитель александр лукашенко.