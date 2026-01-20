Трамп запросив Зеленського до "Ради миру" - FT

Президент США Дональд Трамп надіслав Президенту України Володимиру Зеленському запрошення до "Ради миру", але відповіді з української сторони поки немає, повідомив у вівторок журналіст Financial Times Крістофер Міллер у X, пише УНН.

Трамп надіслав Зеленському запрошення до "Ради миру", але відповіді з української сторони поки що немає - повідомив журналіст FT Міллер.

Доповнення

16 січня Дональд Трамп оголосив про початок формування Ради миру, яка, згідно з його планом, керуватиме відновленням Гази та контролюватиме роботу тимчасової палестинської адміністрації.

Рада розпочне роботу після того, як до неї приєднуватиметься хоча б три держави. Про свою готовність взяти участь у його роботі вже заявили Катар, Угорщина та Казахстан. Запрошення до організації також отримали президент Аргентини Хав'єр Мілей та прем'єр Канади Марк Карні.

Також серед інших запрошення отримали глава кремля володимир путін і білоруський правитель олександр лукашенко.