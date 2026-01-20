Трамп запросив Зеленського до "Ради миру" - FT

$43.180.08
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
09:21 • 3956 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 8370 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 9136 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 29614 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 60518 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 49107 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 48716 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 41731 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 55636 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію20 січня, 03:37
ЗСУ показали знищення окупантів на Куп'янському напрямку04:30
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту07:20
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту07:20
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26
Трамп запросив Зеленського до "Ради миру" - FT

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент США Дональд Трамп надіслав запрошення Президенту України Володимиру Зеленському до "Ради миру". Відповіді від української сторони поки немає, повідомив Крістофер Міллер з Financial Times.

Трамп запросив Зеленського до "Ради миру" - FT

Президент США Дональд Трамп  надіслав Президенту України Володимиру Зеленському запрошення до "Ради миру", але відповіді з української сторони поки немає, повідомив у вівторок журналіст Financial Times Крістофер Міллер у X, пише УНН.

Трамп надіслав Зеленському запрошення до "Ради миру", але відповіді з української сторони поки що немає

- повідомив журналіст FT Міллер.

Доповнення

16 січня Дональд Трамп оголосив про початок формування Ради миру, яка, згідно з його планом, керуватиме відновленням Гази та контролюватиме роботу тимчасової палестинської адміністрації.

Рада розпочне роботу після того, як до неї приєднуватиметься хоча б три держави. Про свою готовність взяти участь у його роботі вже заявили Катар, Угорщина та Казахстан. Запрошення до організації також отримали президент Аргентини Хав'єр Мілей та прем'єр Канади Марк Карні.

Також серед інших запрошення отримали глава кремля володимир путін і білоруський правитель олександр лукашенко.

Юлія Шрамко

