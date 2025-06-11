Верховный суд оставил в силе приговор экс-президенту Аргентины - шесть лет заключения

Высшая судебная инстанция Аргентины подтвердила приговор против экс-президента Кристины Киршнер. Кроме тюремного заключения, которое остается в силе, бывшая президент также лишена права занимать в Аргентине государственные должности .

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер будет под арестом - подтвержден шестилетний срок заключения бывшей главы страны за коррупцию. Апелляция 72-летней Киршнер была "отклонена" судом накануне.

Приговоры, вынесенные предыдущими судами, основывались на большом количестве представленных доказательств - постановила вчера (по местному времени) высшая судебная инстанция южноамериканской страны.

Справочно

Кристина Киршнер была президентом с 2007 по 2015 год. Экс-руководительница страны была осуждена судом в 2022 году по делу о мошенничестве в сфере проектов строительства государственных дорог. Судебный процесс был посвящен государственным тендерам в Санта-Крус на юге страны, в том числе во времена президентства Киршнер в 2007-2015 годах.

Судебный процесс, который начался в 2016 году, касался 51 государственного контракта на строительство дорог во времена президентства Кристины Киршнер и ее ныне покойного мужа, бывшего президента Нестора Киршнера. Контракты были заключены с компаниями, связанными с Ласаро Баэсом, осужденным строительным магнатом и другом президентской четы, по ценам, на 20 процентов превышавшим рыночные.

Следует указать также, что Киршнер всегда отрицала обвинения и утверждала, что является жертвой политических преследований. Экс-президент после объявления решения назвала судей "марионетками тех, кто правит над ними".

Вместо тюрьмы - домашний арест, но также с запретом принимать участие в выборах

Согласно аргентинскому законодательству, 72-летняя женщина может надеяться, что ей не придется попасть в тюрьму из-за своего возраста, а отбывать наказание под домашним арестом.

Кроме того, подтверждение обвинительного приговора высшим судом страны означает, что Киршнер больше не сможет баллотироваться на государственную должность в Аргентине.

Как разъясняют СМИ, кроме тюремного заключения, вчерашнее решение также означает пожизненный запрет экс-главе страны занимать политические должности.

Напомним

Бывшего президента Украины Виктора Януковича во второй раз осудили в Украине, на этот раз на 15 лет за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

Бывший чиновник не смог подтвердить законность приобретения 14 земельных участков в Киевской области, а также квартиры, автомобилей и облигаций внутреннего государственного займа.

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