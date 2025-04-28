Януковича вдруге засудили в Україні: він заочно отримав 15 років ув'язнення

Колишнього президента України Віктора Януковича вдруге засудили в Україні, цього разу на 15 років за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram, передає УНН.

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"Колишній Президент отримав другий вирок в українському суді: 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон", - ідеться в повідомленні.

Також вирок ухвалили Костянтин Кобзарю, колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України - начальнику Служби безпеки Президента України.

Зокрема, як повідомляється, Подільський районний суд міста Києва визнав їх винними у вчиненні злочинів та призначив покарання:

колишньому президенту України - 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 КК України);

ексзаступнику начальника УДО України - 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України).

"Ухвалений вирок став черговим результатом Офісу Генпрокурора у процесі притягнення до відповідальності колишніх українських високопосадовців, які сприяли російській агресії проти нашої держави", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

За інформацією, прокурори Департаменту у справах Майдану клопотали про - 15 та 10 років позбавлення волі відповідно. Суд погодився, що обвинувачення є обґрунтованим і доведеним та засудив їх до максимально можливого покарання.

"Прокурори у суді довели, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки Президента та представниками рф, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців УДО", - ідеться в дописі.

Зазначається, що справа розглядалася за процедурою спеціального судового провадження in absentia (за відсутності обвинувачених), оскільки особи переховуються від правосуддя.

Це вже другий вирок колишньому Президенту. У січні 2019 року його засуджено за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Тоді йому було призначено 13 років позбавлення волі.

Також раніше повідомлено про підозру 15 колишнім працівникам Служби безпеки Президента України Управління державної охорони за фактомдезертирства (ч. 2 ст. 408 КК України).

Доповнення

У березні 2023 Офіс Генерального прокурора повідомляв, що в Україні заочно судитимуть експрезидента-втікача Віктора Януковича та його головного охоронця за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.