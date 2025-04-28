Януковича во второй раз осудили в Украине: он заочно получил 15 лет заключения

Бывшего президента Украины Виктора Януковича во второй раз осудили в Украине, на этот раз на 15 лет за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram, передает УНН.

Детали

"Бывший Президент получил второй приговор в украинском суде: 15 лет лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу", - говорится в сообщении.

Также приговор вынесли Константину Кобзарю, бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины - начальнику Службы безопасности Президента Украины.

В частности, как сообщается, Подольский районный суд города Киева признал их виновными в совершении преступлений и назначил наказание:

бывшему президенту Украины - 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины);

экс-заместителю начальника УГО Украины - 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

"Принятый приговор стал очередным результатом Офиса Генпрокурора в процессе привлечения к ответственности бывших украинских чиновников, которые способствовали российской агрессии против нашего государства", - отметили в Офисе Генпрокурора.

По информации, прокуроры Департамента по делам Майдана ходатайствовали о - 15 и 10 годах лишения свободы соответственно. Суд согласился, что обвинение является обоснованным и доказанным и приговорил их к максимально возможному наказанию.

"Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности Президента и представителями рф, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело рассматривалось по процедуре специального судебного производства in absentia (в отсутствие обвиняемых), поскольку лица скрываются от правосудия.

Это уже второй приговор бывшему Президенту. В январе 2019 года он осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Тогда ему было назначено 13 лет лишения свободы.

Также ранее сообщено о подозрении 15 бывшим работникам Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны по факту дезертирства (ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Дополнение

В марте 2023 Офис Генерального прокурора сообщал, что в Украине заочно будут судить экс-президента-беглеца Виктора Януковича и его главного охранника за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.