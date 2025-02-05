Аргентина слідом за США виходить з ВООЗ
Київ • УНН
У адміністрації президента Аргентини Хав'єра Мілея оголосили про вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Рішення пояснюють захистом суверенітету та критикою дій ВООЗ під час пандемії.
Речник президента Аргентини оголосив цієї середи про вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) після подібного кроку до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Передає УНН із посиланням на Rádio e Televisão de Portugal.
Рішення про вихід Аргентини з ВООЗ оголосив речник президента Мануель Адорні на прес-конференції в Casa Rosada. Під час прес-конференції Адорні посилив свою критику щодо дій керівництва ВООЗ у часи пандемії. Він зазначив, що відповідне рішення є кроком "до суверенітету охорони здоров’я Аргентини".
Ми, аргентинці, не дозволимо міжнародній організації втручатися в наш суверенітет, а тим більше в наше здоров'я
Нагадаємо
Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Причинами названо неправильне поводження з пандемією COVID-19, відсутність реформ та надмірні фінансові внески США.
Чому Трамп іде проти ВООЗ і ставить під загрозу НАТО? Думки експертів 22.01.25, 09:26 • 223329 переглядiв