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Аргентина вслед за США выходит из ВОЗ

Аргентина вслед за США выходит из ВОЗ

Киев  •  УНН

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В администрации президента Аргентины Хавьера Милея объявили о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Решение объясняют защитой суверенитета и критикой действий ВОЗ во время пандемии.

Представитель президента Аргентины объявил в эту среду о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после подобного шага к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Передает УНН со ссылкой на Rádio e Televisão de Portugal.

Решение о выходе Аргентины из ВОЗ объявил представитель президента Мануэль Адорни на пресс-конференции в Casa Rosada. Во время пресс-конференции Адорни усилил свою критику в отношении действий руководства ВОЗ во времена пандемии. Он отметил, что соответствующее решение является шагом «к суверенитету здравоохранения Аргентины».

Мы, аргентинцы, не позволим международной организации вмешиваться в наш суверенитет, а тем более в наше здоровье

- говорится в сообщении. 

Напомним,

Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. Причинами названо неправильное обращение с пандемией COVID-19, отсутствие реформ и чрезмерные финансовые взносы США.

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов22.01.25, 09:26 • 222791 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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