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Верховний суд залишив у силі вирок екс-президенту Аргентини - шість років ув'язнення

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Крістіна Кіршнер, колишній президент Аргентини, отримала 6 років в'язниці за корупцію. Суд також заборонив їй обіймати державні посади в країні.

Верховний суд залишив у силі вирок екс-президенту Аргентини - шість років ув'язнення

Вища судова інстанція Аргентини підтвердила вирок проти екс-президента Крістіни Кіршнер. Окрім тюремного ув'язнення, що залишається у силі, колишня президент також позбавлена права обіймати в Аргентині державні посади .

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Екс-президент Аргентини Крістіна Кіршнер буде під арештом - підтверджено шестирічний термін ув'язнення колишньої очільниці країни за корупцію. Апеляція 72-річної Кіршнер була "відхилена" судом напередодні.

Вироки, винесені попередніми судами, ґрунтувалися на великій кількості представлених доказів

- постановила вчора (за місцевим часом) вища судова інстанція південноамериканської країни.

Довідково

Крістіна Кіршнер була президентом з 2007 по 2015 рік. Екс-керівниця країни була засуджена судом у 2022 році за справу про шахрайство у сфері проектів будівництва державних доріг. Судовий процес був присвячений державним тендерам у Санта-Крус на півдні країни, в тому числі за часів президентства Кіршнер у 2007-2015 роках.

Судовий процес, який розпочався у 2016 році, стосувався 51 державного контракту на будівництво доріг за часів президентства Крістіни Кіршнер та її нині покійного чоловіка, колишнього президента Нестора Кіршнера. Контракти були укладені з компаніями, пов'язаними з Ласаро Баесом, засудженим будівельним магнатом і другом президентського подружжя, за цінами, що на 20 відсотків перевищували ринкові.

Слід вказати також, що Кіршнер завжди заперечувала звинувачення та стверджувала, що є жертвою політичних переслідувань. Екс-президент після оголошення рішення назвала суддів "маріонетками тих, хто править над ними".

Замість в'язниці - домашній арешт, але також із забороною приймати участь у виборах

Згідно з аргентинським законодавством, 72-річна жінка може сподіватися, що їй не доведеться потрапити до в'язниці через свій вік, а відбувати покарання під домашнім арештом.

Крім того, підтвердження обвинувального вироку найвищим судом країни означає, що Кіршнер більше не зможе балотуватися на державну посаду в Аргентині.

Як роз'яснюють ЗМІ, окрім тюремного ув'язнення, учорашнє рішення також означає довічну заборону екс-очільниці країни обіймати політичні посади.

Нагадаємо

Колишнього президента України Віктора Януковича вдруге засудили в Україні, цього разу на 15 років за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

Колишній посадовець не зміг підтвердити законність набуття 14 земельних ділянок на Київщині, а також квартири, автомобілей та облігацій внутрішньої державної позики.

У адміністрації президента Аргентини Хав'єра Мілея оголосили про вихід країни зі Всесвітньої організації охорони здоров'я.

В Аргентині розпочався суд у справі про смерть Дієго Марадони11.03.25, 16:44 • 17207 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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