В Аргентине задержали куратора российской дезинформационной сети - ЦПД

$43.970.0351.400.06
ukenru
6 мая, 17:36 • 11147 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
6 мая, 14:08 • 31302 просмотра
рф хочет вывезти новый урожай зерна и разграбить 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Зеленский обещает противодействовать
6 мая, 13:37 • 49128 просмотра
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства
6 мая, 12:56 • 34924 просмотра
Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Ощадбанка - Зеленский
Эксклюзив
6 мая, 12:36 • 34864 просмотра
Дом профсоюзов на Майдане необходимо вернуть ФПУ - нардеп Дмитриева
Эксклюзив
6 мая, 10:39 • 47960 просмотра
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана КиванаPhoto
Эксклюзив
5 мая, 15:18 • 66444 просмотра
"Украина может справиться без трудовых мигрантов" — Игорь Гарбарук о дефиците кадров, демографии и будущем экономики
5 мая, 14:39 • 69019 просмотра
Украина будет готова продлить перемирие в случае взаимной тишины со стороны рф - Буданов
5 мая, 13:45 • 65555 просмотра
Когда и как можно увидеть уникальный метеорный поток Эта-Аквариды в Украине
5 мая, 13:38 • 47644 просмотра
Египет принял судно Asomatos с похищенной украинской пшеницей - Сибига
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
4м/с
47%
748мм
Популярные новости
"Не выдержали" - блогер Даша Евтух с дочерью выехала из УкраиныVideo6 мая, 17:56 • 7722 просмотра
Сибига обсудил с главой МИД Грузии нормализацию двусторонних отношений6 мая, 17:59 • 4244 просмотра
МИД заявляет о критической гуманитарной ситуации на оккупированной Херсонщине и призывает мир помочь6 мая, 21:32 • 4612 просмотра
ООН обнародовала данные о сотнях жертв среди гражданских в Украине с 1 мая22:42 • 3610 просмотра
Полиция польского Ольштына расследует жестокое избиение украинского подростка - СМИ01:30 • 4320 просмотра
публикации
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 22349 просмотра
Маски, социальная дистанция и умершие на борту - как живут пассажиры судна MV Hondius, где произошла вспышка хантавирусаPhoto6 мая, 14:56 • 24904 просмотра
Румыния погружается в политический кризис после падения проевропейского правительства6 мая, 13:37 • 49125 просмотра
Защита обвиняемого в медицинской халатности врача Odrex сорвала допрос медицинского эксперта по делу о смерти Аднана КиванаPhoto
Эксклюзив
6 мая, 10:39 • 47958 просмотра
Украина без собственной авиации? Чем грозит преследование БЭБ авиакомпаний за лизинг6 мая, 10:11 • 45945 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Херсонская область
Село
Реклама
УНН Lite
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 22349 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 12684 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 33054 просмотра
День матери: история праздника и когда отмечают в этом году6 мая, 06:19 • 54203 просмотра
Новый трейлер долгожданной "Одиссеи" Нолана появился в сетиVideo5 мая, 10:23 • 26629 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Отопление
Социальная сеть
Instagram

В Аргентине задержали куратора российской дезинформационной сети - ЦПД

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Правительство Аргентины задержало дмитрия новикова, лидера сети La Compañía. Организация дискредитировала президента Хавьера Милея за поддержку Украины.

В Аргентине задержали куратора российской дезинформационной сети - ЦПД

Правительство Аргентины объявило о задержании гражданина рф дмитрия новикова. Он является одним из руководителей разветвленной сети российского влияния La Compañía, которая действовала против аргентинских институтов и правительства президента Хавьера Милея. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на отчет военной разведки и службы безопасности Нидерландов, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сеть La Compañía, также известная как "Лахта", координируется российскими спецслужбами и имела связи с ЧВК "вагнер". Министр безопасности Аргентины Алехандра Монтеолива назвала новикова "угрозой демократическому порядку", который "приехал, чтобы дестабилизировать и посягнуть на институты" страны.

Задокументированная деятельность этой сети в Аргентине имела целью, в частности, системную дискредитацию Хавьера Милея из-за его открытой поддержки Украины и Владимира Зеленского. Враждебные ботофермы распространяли манипуляции о том, что солидарность с Украиной является "выполнением приказов Вашингтона" и "дорого обойдется налогоплательщикам"

- указывают в ЦПД.

Там добавляют, что этот инцидент является ярким подтверждением того, что россия рассматривает информационное пространство как полноценное поле боя и пытается распространить свое влияние на все регионы мира, где правительства демонстрируют солидарность с Украиной.

"кремль не жалеет ресурсов для финансирования теневых структур, которые манипулируют общественным мнением, создают искусственный раскол внутри демократических обществ и пытаются запугать международных партнеров Украины", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

В конце апреля в Берлине задержали гражданина Казахстана Сергея К. за шпионаж в пользу рф. Он собирал данные о немецкой военной помощи и дронах для Украины.

СБУ задержала российского шпиона, который искал партизан ССО в Ровно11.02.26, 11:14 • 4506 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Хавьер Милей
Аргентина
Владимир Зеленский
Украина