В Аргентине задержали куратора российской дезинформационной сети - ЦПД

Правительство Аргентины объявило о задержании гражданина рф дмитрия новикова. Он является одним из руководителей разветвленной сети российского влияния La Compañía, которая действовала против аргентинских институтов и правительства президента Хавьера Милея. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на отчет военной разведки и службы безопасности Нидерландов, информирует УНН.

Отмечается, что сеть La Compañía, также известная как "Лахта", координируется российскими спецслужбами и имела связи с ЧВК "вагнер". Министр безопасности Аргентины Алехандра Монтеолива назвала новикова "угрозой демократическому порядку", который "приехал, чтобы дестабилизировать и посягнуть на институты" страны.

Задокументированная деятельность этой сети в Аргентине имела целью, в частности, системную дискредитацию Хавьера Милея из-за его открытой поддержки Украины и Владимира Зеленского. Враждебные ботофермы распространяли манипуляции о том, что солидарность с Украиной является "выполнением приказов Вашингтона" и "дорого обойдется налогоплательщикам" - указывают в ЦПД.

Там добавляют, что этот инцидент является ярким подтверждением того, что россия рассматривает информационное пространство как полноценное поле боя и пытается распространить свое влияние на все регионы мира, где правительства демонстрируют солидарность с Украиной.

"кремль не жалеет ресурсов для финансирования теневых структур, которые манипулируют общественным мнением, создают искусственный раскол внутри демократических обществ и пытаются запугать международных партнеров Украины", - резюмируют в ЦПД.

В конце апреля в Берлине задержали гражданина Казахстана Сергея К. за шпионаж в пользу рф. Он собирал данные о немецкой военной помощи и дронах для Украины.

