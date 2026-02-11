СБУ задержала российского шпиона, который искал партизан ССО в Ровно

$43.030.02
51.120.36
ukenru
Эксклюзив
09:00 • 640 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 10918 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 26606 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 28876 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 27299 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 29190 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 23805 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
10 февраля, 15:55 • 19367 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
10 февраля, 13:08 • 22257 просмотра
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
10 февраля, 12:47 • 27905 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.9м/с
65%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Греции полковника ВВС арестовали за шпионаж в пользу Китая10 февраля, 23:58 • 10354 просмотра
Массированная атака БПЛА на волгоградскую область: пожар на заводе и повреждения домов11 февраля, 00:12 • 13687 просмотра
Дипломатические усилия США и Ирана зашли в тупик на фоне угрозы авиаударов11 февраля, 01:12 • 11744 просмотра
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море05:23 • 5264 просмотра
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17 • 6886 просмотра
публикации
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
09:00 • 640 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 29900 просмотра
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Эксклюзив
10 февраля, 12:23 • 36643 просмотра
Odrex и захват земли в Одессе: как учредители скандальной клиники могут быть связаны с изменением границ и назначением участка10 февраля, 12:05 • 32892 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 48042 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Джей Ди Вэнс
Никол Пашинян
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Китай
Реклама
УНН Lite
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43 • 608 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 25258 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 27020 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 26359 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 51858 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Хранитель
Бильд

СБУ задержала российского шпиона, который искал партизан ССО в Ровно

Киев • УНН

 • 28 просмотра

СБУ задержала 28-летнего россиянина, бывшего разведчика, который под видом мирного жителя красноярского края собирал данные о военнослужащих ССО ВСУ. Ему грозит до 15 лет заключения за шпионаж.

СБУ задержала российского шпиона, который искал партизан ССО в Ровно
Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Ровно российского шпиона, который пытался выследить партизанское подполье Сил специальных операций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

По данным украинской спецслужбы, задержанным злоумышленником оказался 28-летний россиянин. В 2018-2019 годах он проходил военную службу в вооруженных силах страны-агрессора: военная специальность - разведчик.

В 2021 году он прибыл в Ровно под видом рядового жителя красноярского края, имеющего родственников на территории Украины.

Фигурант начал собирать контакты военнослужащих ССО ВСУ, чтобы шпионить "внутри" этого подразделения. В частности, он пытался получить персональные данные военных ССО и передать рашистам через заранее отработанные закрытые каналы электронной связи. Кроме того, его интересовала информация о лицах, тайно сотрудничающих с ССО и привлекаемых к подготовке и проведению спецопераций

- говорится в сообщении.

У него обнаружили не только средства связи, передачи и хранения информации, но и военную форменную одежду РФ и документы страны-агрессора.

Задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества

- говорится в сообщении.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области одного российского информатора. Им оказался 33-летний работник регионального филиала АО "Укрзализныця".

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Украинская железная дорога
Служба безопасности Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Украина
Ровно