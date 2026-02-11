СБУ задержала российского шпиона, который искал партизан ССО в Ровно
Киев • УНН
СБУ задержала 28-летнего россиянина, бывшего разведчика, который под видом мирного жителя красноярского края собирал данные о военнослужащих ССО ВСУ. Ему грозит до 15 лет заключения за шпионаж.
Контрразведка СБУ задержала в Ровно российского шпиона, который пытался выследить партизанское подполье Сил специальных операций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Детали
По данным украинской спецслужбы, задержанным злоумышленником оказался 28-летний россиянин. В 2018-2019 годах он проходил военную службу в вооруженных силах страны-агрессора: военная специальность - разведчик.
В 2021 году он прибыл в Ровно под видом рядового жителя красноярского края, имеющего родственников на территории Украины.
Фигурант начал собирать контакты военнослужащих ССО ВСУ, чтобы шпионить "внутри" этого подразделения. В частности, он пытался получить персональные данные военных ССО и передать рашистам через заранее отработанные закрытые каналы электронной связи. Кроме того, его интересовала информация о лицах, тайно сотрудничающих с ССО и привлекаемых к подготовке и проведению спецопераций
У него обнаружили не только средства связи, передачи и хранения информации, но и военную форменную одежду РФ и документы страны-агрессора.
Задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Напомним
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области одного российского информатора. Им оказался 33-летний работник регионального филиала АО "Укрзализныця".