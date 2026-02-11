СБУ задержала российского шпиона, который искал партизан ССО в Ровно

Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Ровно российского шпиона, который пытался выследить партизанское подполье Сил специальных операций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

По данным украинской спецслужбы, задержанным злоумышленником оказался 28-летний россиянин. В 2018-2019 годах он проходил военную службу в вооруженных силах страны-агрессора: военная специальность - разведчик.

В 2021 году он прибыл в Ровно под видом рядового жителя красноярского края, имеющего родственников на территории Украины.

Фигурант начал собирать контакты военнослужащих ССО ВСУ, чтобы шпионить "внутри" этого подразделения. В частности, он пытался получить персональные данные военных ССО и передать рашистам через заранее отработанные закрытые каналы электронной связи. Кроме того, его интересовала информация о лицах, тайно сотрудничающих с ССО и привлекаемых к подготовке и проведению спецопераций - говорится в сообщении.

У него обнаружили не только средства связи, передачи и хранения информации, но и военную форменную одежду РФ и документы страны-агрессора.

Задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества - говорится в сообщении.

Напомним

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области одного российского информатора. Им оказался 33-летний работник регионального филиала АО "Укрзализныця".