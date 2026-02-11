СБУ затримала російського шпигуна, який шукав партизанів ССО у Рівному

Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Рівному російського шпигуна, який намагався вистежити партизанське підпілля Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

За даними української спецслужби, затриманим зловмисником виявився 28-річний росіянин. У 2018-2019 роках він проходив військову службу в збройних силах країни-агресора: військова спеціальність - розвідник.

У 2021 році він прибув до Рівного під виглядом пересічного жителя красноярського краю, що має родичів на території України.

Фігурант почав збирати контакти військовослужбовців ССО ЗСУ, щоб шпигувати "всередині" цього підрозділу. Зокрема, він намагався отримати персональні дані військових ССО та передати рашистам через заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку. Крім того, його цікавила інформація про осіб, які таємно співпрацюють з ССО та залучаються до підготовки і проведення спецоперацій - йдеться в повідомленні.

У нього виявили не лише засоби зв’язку, передачі і збереження інформації, а ще й військовий формений одяг рф і документи країни-агресора.

Затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна - йдеться в повідомленні.

