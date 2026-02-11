$43.030.02
Ексклюзив
09:00 • 696 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 10939 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 26633 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 28903 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 27322 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 29205 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 23815 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19370 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 22262 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 27911 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
СБУ затримала російського шпигуна, який шукав партизанів ССО у Рівному

Київ • УНН

 • 46 перегляди

СБУ затримала 28-річного росіянина, колишнього розвідника, який під виглядом мирного жителя красноярського краю збирав дані про військовослужбовців ССО ЗСУ. Йому загрожує до 15 років ув'язнення за шпигунство.

СБУ затримала російського шпигуна, який шукав партизанів ССО у Рівному
Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала у Рівному російського шпигуна, який намагався вистежити партизанське підпілля Сил спеціальних операцій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

За даними української спецслужби, затриманим зловмисником виявився 28-річний росіянин. У 2018-2019 роках він проходив військову службу в збройних силах країни-агресора: військова спеціальність - розвідник.

У 2021 році він прибув до Рівного під виглядом пересічного жителя красноярського краю, що має родичів на території України.

Фігурант почав збирати контакти військовослужбовців ССО ЗСУ, щоб шпигувати "всередині" цього підрозділу. Зокрема, він намагався отримати персональні дані військових ССО та передати рашистам через заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку. Крім того, його цікавила інформація про осіб, які таємно співпрацюють з ССО та залучаються до підготовки і проведення спецоперацій

- йдеться в повідомленні.

У нього виявили не лише засоби зв’язку, передачі і збереження інформації, а ще й військовий формений одяг рф і документи країни-агресора.

Затриманому про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині одного російського інформатора. Ним виявився 33-річний працівник регіональної філії АТ "Укрзалізниця".

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Українська залізниця
Служба безпеки України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Україна
Рівне