Пентагон готовится развернуть лазеры для борьбы с дронами на ключевых объектах США
Киев • УНН
Пентагон планирует заключить соглашение с FAA и Министерством внутренней безопасности для использования лазеров против дронов в аэропортах. Это произошло после инцидентов, когда военные лазеры сбивали беспилотники без координации с авиационными органами.
Пентагон планирует ускорить развертывание высокоэнергетических лазеров и других систем борьбы с беспилотниками вокруг ключевых объектов США на фоне растущей угрозы со стороны дронов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В ближайшие дни Министерство обороны США должно заключить соглашение с Министерством внутренней безопасности и Федеральным управлением гражданской авиации относительно использования технологий противодействия дронам в аэропортах и на других объектах.
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Об этом заявил Дэвид Багнати, возглавляющий соответствующую целевую группу Пентагона. По его словам, договоренность должна помочь устранить нормативные пробелы, которые усложняют использование военных систем против беспилотников.
Думали ли мы когда-нибудь, что FAA будет обсуждать введение оборудования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами в воздушное пространство? Именно там мы сейчас. Именно туда мы движемся. Я думаю, что наши межведомственные партнеры с нами
США расширяют возможности борьбы с дронами
Решение принимают после ряда инцидентов с беспилотниками. В частности, в начале года FAA временно закрывало воздушное пространство возле аэропорта Эль-Пасо после того, как пограничники использовали военный лазер для борьбы с дронами без надлежащей координации с авиационными органами.
В другом случае сотрудники Пентагона случайно сбили высокоэнергетическим лазером беспилотник Таможенно-пограничной службы США на границе с Мексикой.
По словам Багнати, высокоэнергетические лазеры уже одобрили для использования на критически важных объектах. Мощные микроволновые системы также приближаются к получению аналогичного разрешения.
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