США раскритиковали Китай за испытание ядерной ракеты в Тихом океане
Киев • УНН
США обвинили Китай в недостаточном предупреждении о запуске межконтинентальной баллистической ракеты 6 июля. Китай отверг обвинения, заявив о безопасности и заблаговременном информировании.
США раскритиковали Китай за недостаточное предупреждение об испытании межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане, которое состоялось 6 июля. Об этом заявила представительница Государственного департамента США Виктория Нибаргер на конференции по разоружению в Женеве, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По её словам, Китай не уведомил все страны, которые потенциально могли пострадать от запуска. Государства, которые Пекин предупредил, получили информацию максимум за два часа до испытания.
Вместо обеспечения прозрачности и достаточного предупреждения Пекин выбрал запутанный и провокационный подход
Китай отверг обвинения США
Китайская сторона заявила, что испытание провели безопасно и ответственно, а необходимые предупреждения были предоставлены заблаговременно.
Китай заранее уведомил США и другие страны и принял благоразумные и разумные меры, чтобы испытательный запуск не нанёс ущерба интересам какой-либо страны, что полностью демонстрирует добрую волю и ответственный подход Китая
США были среди 41 страны, подписавшей совместное заявление с призывом заблаговременно уведомлять об испытательных запусках баллистических ракет. В документе отмечается, что недавние ракетные испытания в Тихоокеанском регионе не соответствовали практике, которой придерживается большинство государств.
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Вашингтон также призывает Пекин повысить прозрачность в отношении развития своего ядерного арсенала и установить дополнительные механизмы взаимодействия между двумя ядерными державами. По данным Bloomberg, в прошлом году Китай мог нарастить производство ракет самыми быстрыми темпами с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2013 году.
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