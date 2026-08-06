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В США хотят новую ракету для борьбы с «Шахедами», но её главной проблемой может стать цена

Киев • УНН

 • 6346 просмотра

Армия США начала проект NGCM по созданию новой зенитной ракеты для борьбы с дронами типа «Шахед». Стоимость ракеты может сделать её использование экономически невыгодным.

В США хотят новую ракету для борьбы с «Шахедами», но её главной проблемой может стать цена

Армия США начала поиск новой зенитной ракеты для борьбы с беспилотниками, в частности дронами типа «Шахед», однако её применение может оказаться экономически невыгодным. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Речь идёт о проекте Next Generation C-sUAS Missile (NGCM), в рамках которого военные хотят получить ракету нового поколения с увеличенной дальностью действия. До конца 2027 финансового года планируется провести полевые испытания прототипов, а в начале 2028 года — изготовить первые 50 ракет для оперативной оценки.

По данным Defense News, новая ракета должна быть совместима с имеющимися пусковыми установками Coyote и существующими радарами, а также выпускаться в стационарном и мобильном вариантах.

Ракета будет обладать хорошими характеристиками, но может оказаться слишком дорогой

Как отмечает Defense Express, NGCM должна перехватывать беспилотники второго и третьего классов по американской классификации, в частности «Шахеды». Ожидается, что её дальность превысит 16 км с перспективой увеличения до более чем 25 км, а высота перехвата составит от 6 до 8 км. Ракета будет оснащена радиолокационной головкой самонаведения.

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В то же время главным недостатком проекта может стать его стоимость. Армия США рассчитывает закупать такие ракеты менее чем за 150 тыс. долларов за единицу. В Defense Express подчёркивают, что если цена составит около 100 тыс. долларов, использование такой ракеты для уничтожения значительно более дешёвых ударных дронов будет экономически неэффективным. Издание также обращает внимание на то, что параллельно в США продолжается разработка преемника ракеты Stinger, который также позиционируется как более экономичное решение для противовоздушной обороны.

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Степан Гафтко

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