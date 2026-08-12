ВАКС во второй раз отказал Ермаку в снятии электронного браслета
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд отклонил ходатайство адвокатов Андрея Ермака об изменении условий ношения браслета. Ермак остается подозреваемым в легализации 460 млн грн.
Высший антикоррупционный суд в очередной раз отказал экс-главе Офиса Президента Украины Андрею Ермаку в снятии электронного браслета. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Адвокаты настаивали, что не обжалуют саму обязанность носить браслет, но требовали уточнить его условия, называя решение «немотивированным».
Также защита Ермака считает, что постановление следственного судьи является необоснованным и содержит непонятную резолютивную часть. Адвокаты настаивали на проведении заседания в закрытом режиме, мотивируя это вопросами безопасности.
Однако суд не согласился с аргументами стороны защиты и оставил предыдущий приговор без изменений.
Сам Андрей Ермак на заседание не явился, сославшись на объективные причины.
Напомним
Андрей Ермак является подозреваемым по делу о легализации 460 млн грн при элитном строительстве под Киевом. Это преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация имущества, полученного преступным путем).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
14 мая текущего года судья ВАКС назначил экс-руководителю Офиса Президента содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.
18 мая ВАКС подтвердил, что за Ермака внесли 140 миллионов гривен залога. Впоследствии Андрей Ермак вышел под залог, а его защита подала апелляцию.