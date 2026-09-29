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США та Велика Британія потопили списаний американський фрегат біля берегів Шотландії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1770 перегляди

Американські та британські сили атакували списаний USS Klakring ракетами й торпедою біля Шотландії. Корабель затонув на глибині 1,8 км.

США та Велика Британія потопили списаний американський фрегат біля берегів Шотландії - ЗМІ

Військово-морські сили США та Великої Британії потопили списаний американський фрегат USS Klakring під час спільних навчань Atlantic Thunder 2026 біля Гебридських островів, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Корабель атакували з моря, повітря та з-під води: американський есмінець USS Paul Ignatius випустив протикорабельну версію ракети SM-6, британський HMS Portland – ракету Naval Strike, а вертоліт Wildcat вперше застосував ракету Sea Venom за корабельною метою.

Останній удар завдав американський атомний підводний човен USS Massachusetts важкою торпедою Mk 48. Після цього колишній військовий корабель затонув приблизно за 150 морських миль від північно-західного узбережжя Шотландії і ліг на дно на глибині близько 1,8 кілометра.

USS Klakring служив у ВМС США з 1983 по 2013 рік. Тепер безпілотні підводні апарати мають обстежити уламки, щоб фахівці оцінили вплив різних видів озброєння.

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Перед затопленням з фрегата видалили потенційно небезпечні для довкілля матеріали. Як зазначає профільне видання Navy Lookout, використання саме американського корабля пояснюється, зокрема, розподілом витрат: США сплатили підготовку та транспортування фрегата через Атлантику, а Великобританія — використання полігону.

Антоніна Туманова

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