США и Великобритания потопили списанный американский фрегат у берегов Шотландии — СМИ
Киев • УНН
Американские и британские силы атаковали списанный USS Klakring ракетами и торпедой у берегов Шотландии. Корабль затонул на глубине 1,8 км.
Военно-морские силы США и Великобритании потопили списанный американский фрегат USS Klakring во время совместных учений Atlantic Thunder 2026 у Гебридских островов, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Корабль атаковали с моря, воздуха и из-под воды: американский эсминец USS Paul Ignatius выпустил противокорабельную версию ракеты SM-6, британский HMS Portland — ракету Naval Strike, а вертолет Wildcat впервые применил ракету Sea Venom по надводной цели.
Последний удар нанесла американская атомная подводная лодка USS Massachusetts тяжелой торпедой Mk 48. После этого бывший военный корабль затонул примерно в 150 морских милях от северо-западного побережья Шотландии и лег на дно на глубине около 1,8 километра.
USS Klakring служил в ВМС США с 1983 по 2013 год. Теперь беспилотные подводные аппараты должны обследовать обломки, чтобы специалисты оценили воздействие различных видов вооружения.
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Перед затоплением с фрегата удалили потенциально опасные для окружающей среды материалы. Как отмечает профильное издание Navy Lookout, использование именно американского корабля объясняется, в частности, распределением расходов: США оплатили подготовку и транспортировку фрегата через Атлантику, а Великобритания — использование полигона.