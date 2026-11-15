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Бахрейн перехопив іранські повітряні цілі після атак на військовий об’єкт США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1028 перегляди

ППО Бахрейну знищила кілька іранських повітряних цілей після вибухів і сирен. КВІР заявив про запуск шести дронів по американському об’єкту.

Бахрейн перехопив іранські повітряні цілі після атак на військовий об’єкт США - ЗМІ

15 листопада сили протиповітряної оборони Бахрейну перехопили та знищили кілька іранських повітряних цілей. Водночас Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про атаку на американський військовий об'єкт. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Деталі

Бахрейн заявив, що його засоби протиповітряної оборони перехопили та знищили кілька іранських повітряних атак 15 листопада після того, як по всій країні Перської затоки надійшли повідомлення про вибухи та сирени повітряної тривоги, а Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що його метою був військовий об'єкт США.

Бахрейнські військові заявили, що їхні засоби протиповітряної оборони перехопили кілька атак, перш ніж вони досягли своїх цілей, звинувативши Тегеран у продовженні свого "систематичного ворожого підходу" до королівства. Міністерство закордонних справ Бахрейну заявило, що країна відкидає "перетворення своєї території на арену для зведення рахунків" і вважає Іран повністю відповідальним за напади та їхні наслідки

- пише видання.

Тим часом іранські державні ЗМІ повідомили, що КВІР заявив про запуск шести безпілотників. Їхньою ціллю нібито була радіолокаційна система протиповітряної оборони США на вертолітній базі Аль-Ріффа в Бахрейні. Водночас американська та бахрейнська влада не підтвердили ураження радіолокаційної установки.

Посилаючись на своїх журналістів у Бахрейні, інформаційне агентство AFP повідомило, що вибухи було чути близько 4-ї ранку за місцевим часом, а потім близько 6:30 ранку пролунала ще одна серія вибухів. Також залунали сирени, а влада Бахрейну опублікувала попередження, закликаючи мешканців шукати притулку, не уточнюючи джерела загрози.

Міністерство внутрішніх справ закликало мешканців зберігати спокій, прямувати до найближчого безпечного місця та слідкувати за офіційними каналами для отримання оновлень. Бахрейн, де базується П'ятий флот ВМС США, був серед країн Перської затоки, які стали ціллю Ірану під час конфлікту, що розпочався 28 лютого з ударів США та Ізраїлю по Ірану

- пише видання.

За інформацією видання, напад 15 листопада стався через два дні після того, як КВІР заявив, що його метою був американський радіолокаційний об'єкт раннього попередження в Бахрейні. Американські військові заявили на той час, що перехопили два іранські безпілотники, що націлилися на острів, не повідомляючи про жертви чи пошкодження.

Бахрейн тепер став обстріляним двічі протягом трьох днів після затишшя в атаках. Останні події відбуваються на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення майже дев'ятимісячного конфлікту, які ще не призвели до прориву, незважаючи на ширше затишшя в бойових діях

- пише видання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп назвав відновлення військової операції проти Ірану "вкрай малоймовірним", водночас наголосивши на повній бойовій готовності американських сил. За його словами, низка арабських держав підтримала збереження морської блокади Тегерана.

Алла Кіосак

Світ
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
Радіо Свобода
Ізраїль
Військово-морські сили США
Дональд Трамп
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Іран