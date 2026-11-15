Бахрейн перехватил иранские воздушные цели после атак на военный объект США — СМИ

15 ноября силы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили и уничтожили несколько иранских воздушных целей. В то же время Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об атаке на американский военный объект. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Бахрейн заявил, что его средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько иранских воздушных атак 15 ноября после того, как по всей стране Персидского залива поступили сообщения о взрывах и сиренах воздушной тревоги, а Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его целью был военный объект США.

Бахрейнские военные заявили, что их средства противовоздушной обороны перехватили несколько атак, прежде чем они достигли своих целей, обвинив Тегеран в продолжении своего "систематического враждебного подхода" к королевству. Министерство иностранных дел Бахрейна заявило, что страна отвергает "превращение своей территории в арену для сведения счетов" и считает Иран полностью ответственным за нападения и их последствия - пишет издание.

Тем временем иранские государственные СМИ сообщили, что КСИР заявил о запуске шести беспилотников. Их целью якобы была радиолокационная система противовоздушной обороны США на вертолетной базе Аль-Риффа в Бахрейне. В то же время американские и бахрейнские власти не подтвердили поражение радиолокационной установки.

Ссылаясь на своих журналистов в Бахрейне, информационное агентство AFP сообщило, что взрывы были слышны около 4 часов утра по местному времени, а затем около 6:30 утра прогремела еще одна серия взрывов. Также прозвучали сирены, а власти Бахрейна опубликовали предупреждение, призывая жителей искать укрытие, не уточняя источник угрозы.

Министерство внутренних дел призвало жителей сохранять спокойствие, направляться к ближайшему безопасному месту и следить за официальными каналами для получения обновлений. Бахрейн, где базируется Пятый флот ВМС США, был среди стран Персидского залива, ставших целью Ирана во время конфликта, начавшегося 28 февраля с ударов США и Израиля по Ирану - пишет издание.

По информации издания, нападение 15 ноября произошло через два дня после того, как КСИР заявил, что его целью был американский радиолокационный объект раннего предупреждения в Бахрейне. Американские военные заявили тогда, что перехватили два иранских беспилотника, направлявшихся к острову, не сообщив о жертвах или повреждениях.

Бахрейн теперь подвергся обстрелу дважды в течение трех дней после затишья в атаках. Последние события происходят на фоне дипломатических усилий, направленных на прекращение почти девятимесячного конфликта, которые пока не привели к прорыву, несмотря на более широкое затишье в боевых действиях - пишет издание.

Напомним

Президент США Дональд Трамп назвал возобновление военной операции против Ирана "крайне маловероятным", одновременно подчеркнув полную боевую готовность американских сил. По его словам, ряд арабских государств поддержал сохранение морской блокады Тегерана.