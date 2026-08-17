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На авіаносці США "Авраам Лінкольн" заявили про один із найнижчих рівнів проблем із психічним здоров’ям

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер повідомив, що авіаносець "Авраам Лінкольн" має один із найнижчих показників проблем із психічним здоров'ям серед 11 авіаносців. Розгортання триває майже дев'ять місяців, корабель бере участь в операції проти Ірану.

На авіаносці США "Авраам Лінкольн" заявили про один із найнижчих рівнів проблем із психічним здоров’ям

Керівник Центрального командування США адмірал Бред Купер заявив, що авіаносець ВМС США "Авраам Лінкольн" наразі має один із найнижчих показників випадків, пов’язаних із психічним здоров’ям, серед 11 діючих американських авіаносців. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Купер відвідав корабель під час 10-денної поїздки на Близький Схід на тлі занепокоєння щодо морального стану екіпажу та випадків суїцидальних думок. Розгортання авіаносця триває майже дев’ять місяців.

Це не означає, що все ідеально. Тривала служба в морі підходить не всім. Це унікально складно та важко, і кожен з нас реагує на стресові фактори по-різному

- сказав Купер.

Авіаносець майже дев’ять місяців перебуває на бойовому розгортанні

Адмірал наголосив, що психічне здоров’я потребує такої ж уваги, як фізичне та духовне.

Я давно вважаю, що психічне здоров’я - це ще один аспект індивідуального здоров’я, який потребує нашої уваги так само, як фізичне та духовне здоров’я

- заявив Купер.

Він також закликав моряків і морських піхотинців продовжувати службу та побажав їм безпечного повернення додому.

"Авраам Лінкольн" прибув на Близький Схід у січні та бере участь у військовій операції США проти Ірану, зокрема в блокаді іранських портів. Через тривалі бойові завдання корабель не мав можливості регулярно заходити в дружні порти, де екіпажі зазвичай поповнюють запаси та отримують можливість відпочити.

США направляють авіаносець USS George Washington на Близький Схід після проблем з Abraham Lincoln15.08.26, 18:31 • 4112 переглядiв

Степан Гафтко

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