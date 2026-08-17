На авианосце США «Авраам Линкольн» заявили об одном из самых низких уровней проблем с психическим здоровьем

Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер заявил, что авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» в настоящее время имеет один из самых низких показателей случаев, связанных с психическим здоровьем, среди 11 действующих американских авианосцев. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Купер посетил корабль во время 10-дневной поездки на Ближний Восток на фоне обеспокоенности моральным состоянием экипажа и случаев суицидальных мыслей. Развертывание авианосца продолжается почти девять месяцев.

Это не означает, что всё идеально. Длительная служба в море подходит не всем. Это уникально сложно и тяжело, и каждый из нас по-разному реагирует на стрессовые факторы