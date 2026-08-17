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На авианосце США «Авраам Линкольн» заявили об одном из самых низких уровней проблем с психическим здоровьем

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер сообщил, что авианосец «Авраам Линкольн» имеет один из самых низких показателей проблем с психическим здоровьем среди 11 авианосцев. Развертывание продолжается почти девять месяцев, корабль участвует в операции против Ирана.

На авианосце США «Авраам Линкольн» заявили об одном из самых низких уровней проблем с психическим здоровьем

Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер заявил, что авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» в настоящее время имеет один из самых низких показателей случаев, связанных с психическим здоровьем, среди 11 действующих американских авианосцев. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Купер посетил корабль во время 10-дневной поездки на Ближний Восток на фоне обеспокоенности моральным состоянием экипажа и случаев суицидальных мыслей. Развертывание авианосца продолжается почти девять месяцев.

Это не означает, что всё идеально. Длительная служба в море подходит не всем. Это уникально сложно и тяжело, и каждый из нас по-разному реагирует на стрессовые факторы

— сказал Купер.

Авианосец почти девять месяцев находится на боевом развертывании

Адмирал подчеркнул, что психическое здоровье требует такого же внимания, как физическое и духовное.

Я давно считаю, что психическое здоровье — это ещё один аспект индивидуального здоровья, который требует нашего внимания так же, как физическое и духовное здоровье

— заявил Купер.

Он также призвал моряков и морских пехотинцев продолжать службу и пожелал им безопасного возвращения домой.

«Авраам Линкольн» прибыл на Ближний Восток в январе и участвует в военной операции США против Ирана, в частности в блокаде иранских портов. Из-за продолжительных боевых задач корабль не имел возможности регулярно заходить в дружественные порты, где экипажи обычно пополняют запасы и получают возможность отдохнуть.

США направляют авианосец USS George Washington на Ближний Восток после проблем с Abraham Lincoln15.08.26, 18:31 • 4118 просмотров

Степан Гафтко

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