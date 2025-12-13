$42.270.00
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 4366 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 6026 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 8550 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:54 • 3848 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
07:37 • 5094 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16237 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 31274 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 37995 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 33327 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
Кім Чен Ин влаштував церемонію вітання саперів, які повернулися в КНДР з розмінування курщини для рф

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Північна Корея провела церемонію привітання саперів, які повернулися з Курської області рф після розмінування. Кім Чен Ин подякував військам за безпечне повернення, зазначивши втрату дев'яти життів.

Кім Чен Ин влаштував церемонію вітання саперів, які повернулися в КНДР з розмінування курщини для рф

Північна Корея у присутності лідера КНДР Кім Чен Ина провела церемонію привітання інженерних військ, які повернулися додому з Курської області на заході росії після проведення місії з розмінування, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Деталі

Церемонія відбулася в Пхеньяні в п'ятницю, вітаючи повернення військ 528-го інженерного полку, які вирушили до курщини на початку серпня, повідомило в суботу Центральне інформаційне агентство Кореї.

Пхеньян направив близько 1000 інженерних військ до курщини, щоб приєднатися до роботи російських військ з розмінування. Раніше КНДР розгорнула близько 15 000 бойових військ для підтримки росії у війні проти України.

Під час церемонії Кім висловив свою вдячність військам за їхнє безпечне повернення, зазначивши, що була "жахлива втрата дев'яти життів".

"Ви могли б створити диво, перетворивши величезну територію небезпечної зони на безпечну менш ніж за три місяці, завдання, яке вважалося неможливим виконати навіть за кілька років", – сказав Кім.

Він наголосив, що "озброєні лиходії Заходу, озброєні будь-якою новітньою військовою технікою, не можуть зрівнятися з цією революційною армією з незбагненною духовною глибиною".

Лідер Північної Кореї нагородив полк орденом свободи та незалежності, присвоїв звання "герой КНДР" та ордени першого класу загиблим військовослужбовцям, повідомляє ЦТАК. 

Доповнення

Раніше цього року лідер Північної Кореї нагородив війська Північної Кореї, задіяні у війні між росією та Україною, назвавши їх "великими героями та патріотами". КНДР також побудувала меморіальний зал у Пхеньяні на честь своїх військовослужбовців, які загинули під час бойових дій.

Північна Корея та росія поглиблюють військову співпрацю з моменту підписання договору про взаємну оборону в червні минулого року.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Курська область
Кім Чен Ин
Пхеньян
Північна Корея
Україна