Кім Чен Ин влаштував церемонію вітання саперів, які повернулися в КНДР з розмінування курщини для рф
Київ • УНН
Північна Корея провела церемонію привітання саперів, які повернулися з Курської області рф після розмінування. Кім Чен Ин подякував військам за безпечне повернення, зазначивши втрату дев'яти життів.
Північна Корея у присутності лідера КНДР Кім Чен Ина провела церемонію привітання інженерних військ, які повернулися додому з Курської області на заході росії після проведення місії з розмінування, пише УНН з посиланням на Yonhap.
Деталі
Церемонія відбулася в Пхеньяні в п'ятницю, вітаючи повернення військ 528-го інженерного полку, які вирушили до курщини на початку серпня, повідомило в суботу Центральне інформаційне агентство Кореї.
Пхеньян направив близько 1000 інженерних військ до курщини, щоб приєднатися до роботи російських військ з розмінування. Раніше КНДР розгорнула близько 15 000 бойових військ для підтримки росії у війні проти України.
Під час церемонії Кім висловив свою вдячність військам за їхнє безпечне повернення, зазначивши, що була "жахлива втрата дев'яти життів".
"Ви могли б створити диво, перетворивши величезну територію небезпечної зони на безпечну менш ніж за три місяці, завдання, яке вважалося неможливим виконати навіть за кілька років", – сказав Кім.
Він наголосив, що "озброєні лиходії Заходу, озброєні будь-якою новітньою військовою технікою, не можуть зрівнятися з цією революційною армією з незбагненною духовною глибиною".
Лідер Північної Кореї нагородив полк орденом свободи та незалежності, присвоїв звання "герой КНДР" та ордени першого класу загиблим військовослужбовцям, повідомляє ЦТАК.
Доповнення
Раніше цього року лідер Північної Кореї нагородив війська Північної Кореї, задіяні у війні між росією та Україною, назвавши їх "великими героями та патріотами". КНДР також побудувала меморіальний зал у Пхеньяні на честь своїх військовослужбовців, які загинули під час бойових дій.
Північна Корея та росія поглиблюють військову співпрацю з моменту підписання договору про взаємну оборону в червні минулого року.