Вінничанин встановив антирекорд: понад 1050 несплачених штрафів за порушення ПДР

27-річний чоловік із Вінниччини став антирекордсменом за кількістю несплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху - у нього 1056 відкритих проваджень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Opendatabot.

Додатково

Загалом, за перше півріччя 2025 року в Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 375 810 справ через несплату штрафів за ПДР. Це менше, ніж торік, однак все ще на третину більше, ніж у 2023 році, і у 2,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Найбільше боржників - у столиці. Крім того, зростає частка жінок серед водіїв, які не сплачують штрафи: якщо у 2021 році вони становили лише 8%, то у 2025 році вже 21%.

Найчастіше порушують і не сплачують штрафи чоловіки віком близько 40 років - на них припадає 41% усіх проваджень.

Нагадаємо

Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, що пропонує відновити систему штрафних балів для водіїв за порушення ПДР, скасовану у 2020 році. Водії отримуватимуть від 1 до 5 балів за порушення, а накопичення 15 балів (10 для нових водіїв) призведе до тимчасової зупинки дії посвідчення.