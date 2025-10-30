Винничанин установил антирекорд: более 1050 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД

27-летний мужчина из Винницкой области стал антирекордсменом по количеству неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения - у него 1056 открытых производств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

27-летний мужчина из Винницкой области установил антирекорд по количеству неоплаченных просроченных штрафов за нарушение правил дорожного движения — 1056 производств - говорится в сообщении.

Дополнительно

В целом, за первое полугодие 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано 375 810 дел из-за неуплаты штрафов за ПДД. Это меньше, чем в прошлом году, однако все еще на треть больше, чем в 2023 году, и в 2,5 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.

Больше всего должников - в столице. Кроме того, растет доля женщин среди водителей, которые не платят штрафы: если в 2021 году они составляли лишь 8%, то в 2025 году уже 21%.

Чаще всего нарушают и не платят штрафы мужчины в возрасте около 40 лет - на них приходится 41% всех производств.

Напомним

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, предлагающий восстановить систему штрафных баллов для водителей за нарушение ПДД, отмененную в 2020 году. Водители будут получать от 1 до 5 баллов за нарушение, а накопление 15 баллов (10 для новых водителей) приведет к временной остановке действия удостоверения.