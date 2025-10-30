Винничанин установил антирекорд: более 1050 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
11:00 • 11185 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
10:37 • 12694 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
10:10 • 11924 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
08:17 • 15992 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 18642 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 15316 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
30 октября, 06:13 • 20017 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 27581 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 44680 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44945 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto30 октября, 03:11 • 25285 просмотра
Комбинированный удар по Запорожью: число раненых возросло до четырехVideo30 октября, 04:07 • 6570 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов30 октября, 04:34 • 37344 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго30 октября, 06:35 • 18688 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 19975 просмотра
публикации
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 11:42 • 4500 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
11:00 • 11196 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 20049 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 96475 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 85597 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Андрей Кудряшов
Юрий Игнат
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Винницкая область
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 30647 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 38320 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 63071 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 67291 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 48259 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Tesla Cybertruck
Дипломатка

Винничанин установил антирекорд: более 1050 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД

Киев • УНН

 • 756 просмотра

27-летний мужчина из Винницкой области стал антирекордсменом, имея 1056 открытых производств за неуплату штрафов ПДД. За первое полугодие 2025 года зафиксировано 375 810 таких дел, что на треть больше, чем в 2023 году.

Винничанин установил антирекорд: более 1050 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД

27-летний мужчина из Винницкой области стал антирекордсменом по количеству неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения - у него 1056 открытых производств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Opendatabot.

27-летний мужчина из Винницкой области установил антирекорд по количеству неоплаченных просроченных штрафов за нарушение правил дорожного движения — 1056 производств

- говорится в сообщении.

Дополнительно

В целом, за первое полугодие 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано 375 810 дел из-за неуплаты штрафов за ПДД. Это меньше, чем в прошлом году, однако все еще на треть больше, чем в 2023 году, и в 2,5 раза больше, чем до начала полномасштабной войны.

Больше всего должников - в столице. Кроме того, растет доля женщин среди водителей, которые не платят штрафы: если в 2021 году они составляли лишь 8%, то в 2025 году уже 21%.

Чаще всего нарушают и не платят штрафы мужчины в возрасте около 40 лет - на них приходится 41% всех производств.

Напомним

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, предлагающий восстановить систему штрафных баллов для водителей за нарушение ПДД, отмененную в 2020 году. Водители будут получать от 1 до 5 баллов за нарушение, а накопление 15 баллов (10 для новых водителей) приведет к временной остановке действия удостоверения.

Лилия Подоляк

ОбществоАвто
Дорожно-транспортное происшествие
Война в Украине
Винницкая область
Украина