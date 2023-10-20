В Україні змінюють Правила дорожнього руху: що треба знати
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Уряд схвалив зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, йдеться про перевезення у транспортних засобах дітей, а також увімкнення фар за межами населеного пункту, передає УНН.
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За даними Мельничука, зміни до ПДР передбачають обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.
Крім того, закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків.
Також, уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.