В Украине меняют Правила дорожного движения: что нужно знать
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Правительство одобрило изменения в Правила дорожного движения с целью приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, речь идет о перевозке в транспортных средствах детей, а также включении фар за пределами населенного пункта, передает УНН.
Детали
По данным Мельничука, изменения в ПДД предусматривают обязанность включать во время движения на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.
Кроме того, закреплен запрет перевозить детей, рост которых менее 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства и на заднем сиденье мотоцикла и мопеда, кроме ряда случаев.
Также, уточнен перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные места для стоянки на автомагистралях и дорогах для автомобилей.