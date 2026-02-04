Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образа

Художник по костюмам Стивен Уильямс поделился закулисными деталями создания корсета Вайолет Бриджертон, который появился в резонансной сцене с репликой "Я — чай, который ты пьёшь" в новом сезоне сериала "Бриджертоны", передаёт УНН.

По словам художника, изделие было изготовлено из шёлкового дюшеса с использованием сложной техники кордирования: каждый элемент формировался из отдельных льняных шнуров, прошитых между собой вручную. Часть панелей декорировали изысканным кружевом шантильи с металлизированными цветочными мотивами, что придало образу глубины и фактурности. Интересным решением стал отказ от классической рубашки под корсетом. Вместо неё команда создала специальные шёлковые французские панталоны из кружева, которые надевали поверх корсета, чтобы усилить визуальный акцент на силуэте героини.

Завершающим элементом образа стал лёгкий шёлковый халат. Над костюмом работала команда ведущих специалистов сериала, а художественное руководство осуществляли Джон Глейзер и Джорджина Уилсон, отвечающие за узнаваемую эстетику "Бриджертонов".

