Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой
Военные КНДР ведут огонь по Украине из курской области рф - ГУР
В ОАЭ показали первые официальные кадры со второго раунда переговоров Украины, США и рф в Абу-Даби
Свитшот принцессы Дианы, ставший частью модной истории, снова доступен онлайн
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировали
УНН Lite
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образа
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на Евровидение
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерей
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадры
Ченнинг Татум перенес операцию на плече и показался в больничной палате
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образа

Киев • УНН

Художник по костюмам Стивен Уильямс раскрыл детали создания корсета Вайолет Бриджертон для нового сезона "Бриджертонов". Изделие из шелкового дюшеса изготовлено с использованием техники кордирования и декорировано кружевом шантильи.

Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образа

Художник по костюмам Стивен Уильямс поделился закулисными деталями создания корсета Вайолет Бриджертон, который появился в резонансной сцене с репликой "Я — чай, который ты пьёшь" в новом сезоне сериала "Бриджертоны", передаёт УНН.

По словам художника, изделие было изготовлено из шёлкового дюшеса с использованием сложной техники кордирования: каждый элемент формировался из отдельных льняных шнуров, прошитых между собой вручную. Часть панелей декорировали изысканным кружевом шантильи с металлизированными цветочными мотивами, что придало образу глубины и фактурности. Интересным решением стал отказ от классической рубашки под корсетом. Вместо неё команда создала специальные шёлковые французские панталоны из кружева, которые надевали поверх корсета, чтобы усилить визуальный акцент на силуэте героини. 

Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"

Завершающим элементом образа стал лёгкий шёлковый халат. Над костюмом работала команда ведущих специалистов сериала, а художественное руководство осуществляли Джон Глейзер и Джорджина Уилсон, отвечающие за узнаваемую эстетику "Бриджертонов".

Стриминговый сервис Netflix анонсировал 4-й сезон "Бриджертонов" с Бенедиктом в центре сюжета

Станислав Кармазин

КультураУНН Lite
Сериал